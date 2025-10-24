美9月CPI增幅低於預期…Fed下周會議料將維持降息路線 美股期指漲200點

美國9月通膨增幅低於預期，將使美國聯準會（Fed）下周決策會議繼續維持降息路線。美股道瓊指數期貨盤前上漲200點，DXY美元指數下跌。

勞工統計局24日數據顯示，在剔除波動性大的食品和能源類別後，美國9月核心消費者物價指數（CPI）比8月增長0.2%，增幅低於預期的0.3%，為過去三個月來最小；和去年同期相比則增長3%，市場預期增幅為3.1%。

未剔除食品和能源的美國9月整體CPI月增幅為0.3%，低於預期的0.4%；年增幅則是3%，低於預期的3.1%。

該數據原本預訂10月15日出爐，但因持續中的美國政府關門，延到24日發布。雖然自10月1日關門以來，勞工統計局的大部分業務都已停擺，但該局已召回員工準備這項發布，好讓社會安全局可統計年度生活成本調整。