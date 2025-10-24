排除資訊系統故障 阿拉斯加航空恢復營運

快訊

中央社／ 舊金山24日綜合外電報導
美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）因資訊系統異常，一度全面停飛數小時，昨天已恢復航班運作。(美聯社)

美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）因資訊系統異常，一度全面停飛數小時，昨天已恢復航班運作，這距離上次類似事件僅3個月。

法新社報導，總部位於西雅圖的阿拉斯加航空今天凌晨發布聲明表示：「在重大資訊系統異常導致全系統航班暫停後，阿拉斯加航空已恢復營運。」這起異常持續約8小時。

公司還說，至少有229個航班被取消，「在我們重新調度飛機與機組人員時，預計仍會有其他航班受到影響。」

美國聯邦航空總署（FAA）已撤除先前顯示這家美國第5大航空公司航班停飛的公告。

阿拉斯加航空先前聲明表示，這次系統異常是在當地時間下午3時30分左右發生，「並非資安事件，也未與其他事件有關。」

公司說，這次問題「起因於主要資料中心故障」，並強調「航班安全從未受到威脅。」

