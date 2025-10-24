如何規避AI泡沫、美元貶值風險？美銀策略師喊買「這資產」

縱使對市況過熱、泡沫和貶值示警聲不絕於耳，資產市場仍漲勢不斷。美銀策略師認為，這是過去兩年來全球央行寬鬆措施導致市場資金氾濫所致，在這種情況下，押注黃金仍不失一種避險之道。

美銀首席投資策略師哈奈特發表報告指出，2008年全球金融海嘯爆發後的兩年期間，全球央行總計降利率313次；對照下，世界各國央行過去兩年來合計降息次數累計已312次，最舉足輕重的美國聯準會（Fed）下周極可能進一步降息。

哈奈特表示，這正是為什麼，近來關於資產市場的評論不外乎「熱潮、泡沫和貶值」，因為此刻太多游資在全球市場流竄。

黃金吸金潮盛況空前 建議繼續持有

在這種大環境下，難怪投資人大買黃金，資金流入盛況空前。他在報告中指出，過去四個月期間，就有500億美元注入黃金，比過去14年累計流入金額還要高！在截至22日（周三）止的一周內，黃金又吸引87億美元的新資金。

目前市況顯得熱得冒泡，但哈奈特還不打算撤回「買進」黃金的建議。理由是，黃金在投資組合的占比仍偏低，占私人客戶資產配置比率僅0.5% ，占機構投資組合的權重也不過2.4%，「持有率仍不足」。

因此，哈奈特維持「持有黃金」以規避「美國榮景、人工智慧（AI）泡沫、美元貶值風險」，並防範Fed和白宮政策導致的「資產價格通膨」風險。

零息債券成英雄vs.「義勇軍」可能投降

提到債市，哈奈特把報告標題定為「從零（zero）到英雄（hero）」，玩的文字遊戲有典故。夏季以來，他推薦客戶買進零息美國國庫券，如今證明的確有先見之明。零息債券不配息，所以免除必須把配到的利息再投資殖利率更低證券的風險。

隨著美國公債殖利率下滑，零息債券7月迄今的報酬率達到10.7%，勝過標普500指數同時期表現，並與科技股為主的那斯達克綜合指數旗鼓相當。

哈奈特說，美銀全球基金經理人調查顯示，機構投資人目前減碼債券力道為2022年10月（約與美國通膨見頂同時）以來最大，但美國國庫券表現依然強勢。倘若24日（周五）發布的美國9月消費者物價指數（CPI）年增率不高於3%，或甚至更低，那麼藉脫售公債宣洩對財政政策憤怒的「債券義勇軍」，就可能投降。

他還戲稱，自本月1日美國聯邦政府關門以來，美國10年期公債殖利率在這24天期間不升反降，累計已下滑20個基點，或許財政政策也引起疑慮的法國和英國政府，也可考慮同樣的策略。債券價格與殖利率呈反向關係。

哈奈特還大膽預言：未來12個月內，美國公司債殖利率可能降到比公債殖利率還要低，一方面凸顯美國政府資產負債表太弱，也反映美國大型企業強健的財力。