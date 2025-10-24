預定川習會激勵投資人信心 亞股大多收高
白宮昨天宣布，美國總統川普30日將在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場合與中國國家主席習近平個別會面，激勵投資人看好美中貿易緊張情勢降溫，亞洲股市今天收盤大多應聲上揚。
法新社報導，川普（Donald Trump）2週前為報復北京限制稀土出口，宣布將對中國加徵100%關稅，引發外界再度擔憂全球前兩大經濟體爆發貿易戰，股市也因此陷入動盪；不過此後雙邊爭執氣氛已緩和。
這場預定的川習會將是川普1月重返白宮後首次與習近平面對面會談。他昨天表示：「我認為我們會有很好的結果，大家都會非常滿意。」
投資人對於消息大表歡迎，美國股市3大指數昨天收盤應聲全數上漲。其中科技股再度表現突出，利多來自美國科技業巨擘英特爾（Intel）預估營收將有強健結果。
市場如今密切關注今天稍晚將公布的最新美國消費者物價數據，以推敲美國聯邦準備理事會（Fed）的貨幣政策是否會受影響。不過，外界已普遍預期聯準會下週開會時將再次調降利率。
美中貿易代表今天起在馬來西亞進行第5輪經貿磋商。中國商務部部長王文濤今天在1場記者會上表示，雙方前4輪磋商證明，彼此可找到解決各自疑慮的辦法。消息為市場增添樂觀氣氛。
亞股今天接棒美股漲勢，東京股市收盤勁揚1.4%，香港和上海股市皆收高0.7%，首爾、新加坡、威靈頓、曼谷和雅加達股市也全數收漲。但雪梨和馬尼拉股市收低。
