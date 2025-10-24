企業獲利成長、AI題材、降息 三大利多支撐美股走勢

美股23日四大指數走揚，漲幅介於0.3%至2.5%間，其中，費城半導體指數漲幅最大。展望下周，市場聚焦包含微軟、蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta等科技巨頭的財報、FOMC會議、輝達的GTC大會、以及美國總統川普的關稅政策，整體而言，具備企業獲利持續成長、AI題材推動科技股表現以及聯準會降息循環等的利多，有望為股市注入動能。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，美國企業獲利表現強勢，為股市提供穩固支撐。根據FactSet預估，2025年第3季標普500企業獲利年增率可望達8%，有望連續第九季維持成長動能。其中，科技類股仍是主要成長引擎，年增率高達20%，半導體族群更以45%的年增率領先群雄，反映美國企業在創新與效率提升方面持續展現競爭力。

AI產業的快速發展亦是推動美股多頭的重要動力。AI題材目前分為三大類，包括基礎硬體、軟體技術與人機協作，形成輪動格局，吸引資金持續流入。美國在科技創新領域具備全球領先地位，無論是晶片設計、雲端運算、生成式AI應用等方面，皆展現高度競爭力，受惠程度也最為顯著。隨著AI技術加速落地，相關企業營收與獲利可望持續成長，為股市注入長期動能。