大陸國軒高科密西根電池廠喊停…美議員不滿、州府撤補助並追討款項

美國密西根州政府今天表示，中國電池公司國軒高科股份有限公司（Gotion High-Tech）的美國子公司，已放棄在該州興建一座24億美元電動車電池材料工廠的計畫。

路透社報導，該計畫於2022年10月首次宣布，原本預期可創造2350個工廠職位，但因母公司國軒高科的中國持股結構引發部分美國國會議員不滿。

密西根州經濟發展機構（Michigan EconomicDevelopment Corporation, MEDC）表示，州政府承諾提供的1.25億美元補助金從未撥付，並將尋求追回另一筆2360萬美元、已用於購地的獎助資金。

根據報導，德國福斯汽車集團（Volkswagen）是國軒高科的最大單一股東，持股約30%。不過，美國國會議員上月指出，中國仍透過多位個人股東對公司行使實質控制權。

國軒高科美國子公司Gotion Inc.企業與公共事務主管郝斯（Benjamin Howes）未回應關於密西根工廠的具體問題，但在聲明中表示，公司「仍堅定致力於推動美國清潔能源的未來」，並提及其在伊利諾州的建廠計畫仍在進行中。

福斯汽車則未對此發表評論。

2024年3月，Gotion Inc.曾控告密西根州格林鎮（Green Township），指控該鎮違反了建廠協議。

MEDC上月致函Gotion Inc.，指其因超過120天未在工地進行任何施工，已違反補助協議。州政府要求公司在30天內解決違約問題。

根據路透看到的一封由Gotion Inc.律師寄給MEDC的信件，律師回應稱，指控公司「放棄計畫」的說法「完全錯誤」。

信中還表示，由於Gotion Inc.「在當地遭受連番攻擊」以及格林鎮的強烈反對，公司認為更好的做法是暫緩違約處理6個月，以便「就計畫的可行性與該地長期規畫進行開放且坦誠的討論」。

過去一年來，美國民眾對電動車的熱情下降，導致汽車製造商延後或取消多項新廠計畫。隨著川普政府近期調整電動車政策，車廠進一步縮減相關投資。

密西根州共和黨籍聯邦眾議員、聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）對州政府撤回對該計畫的支持表示讚許。他此前曾與格林鎮居民合作，反對此建廠案，並推動禁止美國政府向與中國有關聯的電池公司（如Gotion Inc.及其母公司國軒高科）提供補貼。