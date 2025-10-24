快訊

NBA球星涉賭案 黑手黨坑人手法曝！德撲牌局設「重重機關」底牌全洩

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克的星鏈傳將在印度開賣 現正進行上市前安全測試

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克今年2月在華府與印度總理莫迪會面時，兩人相談甚歡。 路透
馬斯克今年2月在華府與印度總理莫迪會面時，兩人相談甚歡。 路透

知情人士向彭博資訊透露，美國億萬富豪馬斯克旗下的星鏈（Starlink）已在印度展開安全測試，這是準備要在印度提供商業衛星寬頻網路服務前的最後關鍵步驟之一。目前進行中的一系列測試，屬於印度政府針對外資與本地電信業者安全審查程序的一環。

據了解，由SpaceX擁有的星鏈還需要等待印度電信監管局（TRAI）公布衛星服務的最終定價框架，才能開始在印度營運。如果TRAI可在今年年底前完成相關規範，星鏈有望於明年初開始向印度家庭發送衛星網路訊號。

莫迪政府正逐步開放太空經濟讓民營企業參與，印度的衛星通訊產業因而快速加溫。政府鼓勵衛星業者補足傳統光纖與行動網路覆蓋範圍的不足，特別是在偏遠地區。

SpaceX據悉在印度興建至少10座衛星閘道站（gateway stations），數量是兩個主要競爭對手的三倍多。信實集團（Reliance）電信公司Jio所屬的Space Fiber，以及歐洲衛星公司（Eutelsat Communications）所屬的OneWeb是星鏈在印度市場的主要競爭者。

SpaceX 、印度電信部都沒有回應彭博的置評請求。

消息來源說，星鏈位於孟買的三個地面站已完工，將會是未來營運樞紐。由星鏈在印度構建的網路規模來看，馬斯克計劃直接零售給一般消費者，與主要聚焦企業與政府客戶的Jio和OneWeb明顯不同。這位人士指出，SpaceX相信星鏈的品牌吸引力以及馬斯克的科技光環，有助在印度城市市場迅速打開局面。當地富裕且熟悉科技的消費者，預料願意支付較高價錢來獲得更快速、更穩定的寬頻上網服務。

星鏈服務一旦在印度開賣，將是馬斯克第二個進軍印度的事業。特斯拉（Tesla）電動車之今年7月在印度開設第一批展售中心。

印度 星鏈 馬斯克

延伸閱讀

歐三巨擘結盟激戰SpaceX 挑戰馬斯克太空霸權

特斯拉新事業卡關…台鏈有壓 亞光、盟立等遇逆風

三星馬斯克愈走愈近...傳正研發AI衛星數據機晶片 瞄準供應Starlink網路

NASA代署長放話跟SpaceX對手簽約 馬斯克轟：智商只有兩位數的笨蛋

相關新聞

一延再延！台積電熊本二廠今終於簽約動工 全面投產時程待評估

台積電（TSMC）在日本熊本的第二晶圓廠建廠數度延宕，今（24日）終於與菊陽町簽署設廠協定，預定於2027年12月啟用，...

全球最貴AI概念股！愛德萬測試股價飆漲 本益比超車輝達

全球最大晶片測試設備製造商愛德萬測試（Advantest）今年以來股價暴漲近84%，市值飆到860億美元，預估本益比甚至...

馬斯克的星鏈傳將在印度開賣 現正進行上市前安全測試

知情人士向彭博資訊透露，美國億萬富豪馬斯克旗下的星鏈（Starlink）已在印度展開安全測試，這是準備要在印度提供商業衛...

阿拉斯加航空因系統故障發布停飛令 多班航班延誤或取消

華爾街日報報導，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）周四晚間因主要資料中心故障導致系統當機，發布全系統停飛指令...

美零售巨擘Target啟動10年來最大重整：裁員1,000人、削減800職缺

美國零售業巨擘目標百貨（Target）宣布啟動近10年來最大規模組織重整，將裁撤大約8%的企業職位，其中包括裁員1,00...

結盟再升級！Google與Anthropic達成AI晶片重磅協議 價值數百億美元

Alphabet旗下的谷歌（Google）已與Claude聊天機器人開發商Anthropic達成協議，將供應後者100萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。