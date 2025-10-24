馬斯克的星鏈傳將在印度開賣 現正進行上市前安全測試

知情人士向彭博資訊透露，美國億萬富豪馬斯克旗下的星鏈（Starlink）已在印度展開安全測試，這是準備要在印度提供商業衛星寬頻網路服務前的最後關鍵步驟之一。目前進行中的一系列測試，屬於印度政府針對外資與本地電信業者安全審查程序的一環。

據了解，由SpaceX擁有的星鏈還需要等待印度電信監管局（TRAI）公布衛星服務的最終定價框架，才能開始在印度營運。如果TRAI可在今年年底前完成相關規範，星鏈有望於明年初開始向印度家庭發送衛星網路訊號。

莫迪政府正逐步開放太空經濟讓民營企業參與，印度的衛星通訊產業因而快速加溫。政府鼓勵衛星業者補足傳統光纖與行動網路覆蓋範圍的不足，特別是在偏遠地區。

SpaceX據悉在印度興建至少10座衛星閘道站（gateway stations），數量是兩個主要競爭對手的三倍多。信實集團（Reliance）電信公司Jio所屬的Space Fiber，以及歐洲衛星公司（Eutelsat Communications）所屬的OneWeb是星鏈在印度市場的主要競爭者。

SpaceX 、印度電信部都沒有回應彭博的置評請求。

消息來源說，星鏈位於孟買的三個地面站已完工，將會是未來營運樞紐。由星鏈在印度構建的網路規模來看，馬斯克計劃直接零售給一般消費者，與主要聚焦企業與政府客戶的Jio和OneWeb明顯不同。這位人士指出，SpaceX相信星鏈的品牌吸引力以及馬斯克的科技光環，有助在印度城市市場迅速打開局面。當地富裕且熟悉科技的消費者，預料願意支付較高價錢來獲得更快速、更穩定的寬頻上網服務。

星鏈服務一旦在印度開賣，將是馬斯克第二個進軍印度的事業。特斯拉（Tesla）電動車之今年7月在印度開設第一批展售中心。