全球最貴AI概念股！愛德萬測試股價飆漲 本益比超車輝達

全球最大晶片測試設備製造商愛德萬測試（Advantest）今年以來股價暴漲近84%，市值飆到860億美元，預估本益比甚至超越重要客戶輝達（Nvidia），成為全球最受矚目的AI概念股。

在AI熱潮推動下，愛德萬測試已躍居日經225指數中權重最高的成分股，超越軟體銀行與迅銷等傳統龍頭。近兩個月來股價漲勢更加迅猛，也引發市場對「AI股泡沫」的擔憂。目前該股預估本益比高達45倍，遠超過輝達的31倍，且股價較分析師平均目標價高出約22%。選擇權市場數據顯示，該公司於10月28日公布財報後，股價單日波動幅度可能達到6.7%，相當於過去兩年平均波動幅度的兩倍。

晨星（Morningstar）研究總監Kazunori Ito指出：「在AI樂觀情緒推動下，愛德萬測試股價漲幅遠超出我們預期」，儘管其他晶片領域表現仍然相對低迷。雖然他上月將該股評等下調至「賣出」，但也承認，長期而言，該公司仍是AI產業發展的重要受益者。

市場對愛德萬測試的樂觀預期，部分來自輝達供應鏈夥伴如台積電與艾司摩爾（ASML）的亮眼業績。不過，德州儀器（Texas Instruments）的財報則引發市場對非AI晶片需求疲軟的擔憂。

日生資產管理首席分析師Maito Yamamoto表示：「隨著AI熱潮已大多反映在股價上，現在的關鍵在於是否會出現推升明年市場共識的新催化劑。公司是否釋出AI相關測試設備需求持續強勁的訊號，值得重點關注。」

此外，愛德萬測試本月獲選納入東證Core 30指數，預計將帶來被動資金流入。同時，該公司在日經225指數中的權重近期一度逼近10%的關鍵水平，若持續攀升，未來可能在指數調整時面臨權重調降。

愛德萬測試位居2025年全球表現最佳半導體類股之列，在全球晶片測試設備市場的市占率更高達58%。相澤證券基金經理Ikuo Mitsui指出，投資人雖然意識到該股估值偏高，但普遍認同其產業霸主地位值得享有溢價。