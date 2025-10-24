快訊

一延再延！台積電熊本二廠今終於簽約動工 全面投產時程待評估

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
台積電在日本熊本的第二晶圓廠預定於 2027年12月啟用，圖為台積電在熊本的第一工廠。美聯社
台積電（TSMC）在日本熊本的第二晶圓廠建廠數度延宕，今（24日）終於與菊陽町簽署設廠協定，預定於2027年12月啟用，主力產線為6奈米晶片，總投資金額約139億美元。

日本經濟新聞報導，二廠將建在一廠的東側，目標是成為自駕車等先進晶片的日本量產基地。建築面積約6萬9000平方公尺，除主廠房外，還有電力與水資源管理的控制棟（CUP棟）。預計會有1700名員工，與一廠規模相當。

台積電在熊本兩座工廠的總投資達225億美元，約3.4兆日圓，日本政府已決定提供約1.2兆日圓的補助。二廠預定2027年啟用，但全面量產可能會再晚。台積電子公司、JASM的社長堀田祐一在會後記者會上表示，由於投資金額龐大，正式量產的時間將依市場需求，審慎決定。

台積電在熊本的第一工廠已於2024年底開始量產。二廠原定2024年開工，多次延期，直到本月16日的台積電才在財報說明會宣布「已開始建設」。目前正在進行地基工程。台積電解釋，開工延後是為了減輕熊本地區交通壅塞。外界則指出，一廠受電動車需求疲軟等因素影響，稼動率不如預期，反映出整體半導體市場的變動。

