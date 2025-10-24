阿拉斯加航空因系統故障發布停飛令 多班航班延誤或取消
華爾街日報報導，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）周四晚間因主要資料中心故障導致系統當機，發布全系統停飛指令，造成多起航班延誤與取消。
根據FlightAware數據，周四有數十架阿拉斯加航空航班延誤，其中多架原定降落西雅圖塔科馬國際機場，旗下子公司Horizon Air也受影響，而夏威夷航空未被波及。
阿拉斯加航空表示，事故未影響飛航安全，也非資安漏洞所致。該公司呼籲旅客出發前查詢航班狀況，提供彈性改票措施。
阿拉斯加航空近年多次發生類似問題，今年7月曾因資料中心硬體故障取消約10%航班，2024年也因航班載重平衡計算系統問題短暫停飛。
