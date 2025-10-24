快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

阿拉斯加航空因系統故障發布停飛令 多班航班延誤或取消

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
阿拉斯加航空因系統故障宣布停飛，造成多班航班延誤與取消。路透
阿拉斯加航空因系統故障宣布停飛，造成多班航班延誤與取消。路透

華爾街日報報導，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）周四晚間因主要資料中心故障導致系統當機，發布全系統停飛指令，造成多起航班延誤與取消。

根據FlightAware數據，周四有數十架阿拉斯加航空航班延誤，其中多架原定降落西雅圖塔科馬國際機場，旗下子公司Horizon Air也受影響，而夏威夷航空未被波及。

阿拉斯加航空表示，事故未影響飛航安全，也非資安漏洞所致。該公司呼籲旅客出發前查詢航班狀況，提供彈性改票措施。

阿拉斯加航空近年多次發生類似問題，今年7月曾因資料中心硬體故障取消約10%航班，2024年也因航班載重平衡計算系統問題短暫停飛。

航班 阿拉斯加 華爾街日報

延伸閱讀

「比亞豪之聲」傳唱美國塔科馬 宜蘭碧候國小合唱團天籟美聲感動僑胞

女模帶愛犬散步…慘遭未繫繩比特犬咬傷 闖禍飼主遭罰8萬6000元

美政府繼續關門波及航空業！塔台關閉航班延誤 管制員恐請假去開Uber

星宇搶轉機北美商機 與阿拉斯加航空第二波合作

相關新聞

阿拉斯加航空因系統故障發布停飛令 多班航班延誤或取消

華爾街日報報導，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）周四晚間因主要資料中心故障導致系統當機，發布全系統停飛指令...

英特爾財報／本季展望樂觀 上季財報佳 股價盤後大漲近8%

英特爾（Intel）周四（23日）發布美國政府成為最大股東後的第一份財報，財報顯示公司重返獲利，且樂觀本季營收。這顯示英...

美零售巨擘Target啟動10年來最大重整：裁員1,000人、削減800職缺

美國零售業巨擘目標百貨（Target）宣布啟動近10年來最大規模組織重整，將裁撤大約8%的企業職位，其中包括裁員1,00...

結盟再升級！Google與Anthropic達成AI晶片重磅協議 價值數百億美元

Alphabet旗下的谷歌（Google）已與Claude聊天機器人開發商Anthropic達成協議，將供應後者100萬...

美出口管制效應浮現 應用材料宣布裁員4% 逾1,400人飯碗不保

美國最大半導體製造設備商之一的應用材料（Applied Materials）計畫裁減4%的全球員工，以精簡營運，應對銷售...

爆倉190億美元的1夜！比特幣閃崩、穩定幣脫鉤...槓桿引爆 加密貨幣迎史上最大清算

川普一句關稅威脅，連帶影響比特幣、以太幣等加密資產崩盤，連穩定幣也難逃一劫，短短24小時內引爆190億美元槓桿清算，無情揭開市場層層堆疊的泡沫與系統性風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。