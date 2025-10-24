美國加強出口管制 應用材料為精簡營運裁員4%

應用材料（Applied Materials）今天表示，將裁減約4%的員工，約1400個職位，以精簡營運。由於美國對半導體出口的管制趨嚴，影響應用材料的業務。

路透社報導，應用材料是美國最大的半導體製造設備供應商之一，其監管申報文件顯示，這波裁員將產生1億6000萬至1億8000萬美元（約新台幣49億7120萬到55億9260萬元）的費用，主要將在2025會計年度第4季認列。

9月下旬，華府對中國及其他國家企業祭出嚴格措施，打擊這些企業透過子公司或其他海外關係企業規避半導體製造設備及其他貨品與技術出口管制的行為。

這導致應用材料及其競爭對手更難在未取得許可證的狀況下，向部分設在中國的客戶出口特定產品及提供零件與服務。應用材料本月稍早曾預測，擴大管制措施將使2026會計年度營收減少6億美元。

應用材料表示，今天稍早已開始通知員工裁員消息。根據其年報，截至2024年10月27日，應材擁有3萬5700名全職員工。

執行長狄克森（Gary Dickerson）在致員工備忘錄中表示：「我們的目標是持續轉型工作模式、加快速度、簡化決策流程，專注於最重要的事項，為公司未來幾年的顯著成長做好準備。」