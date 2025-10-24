快訊

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

防堵非洲豬瘟為何不禁用廚餘餵黑毛豬？賴清德：貿然禁用病毒更易流竄

美國加強出口管制 應用材料為精簡營運裁員4%

中央社／ 加州聖克拉拉23日綜合外電報導

應用材料（Applied Materials）今天表示，將裁減約4%的員工，約1400個職位，以精簡營運。由於美國半導體出口的管制趨嚴，影響應用材料的業務。

路透社報導，應用材料是美國最大的半導體製造設備供應商之一，其監管申報文件顯示，這波裁員將產生1億6000萬至1億8000萬美元（約新台幣49億7120萬到55億9260萬元）的費用，主要將在2025會計年度第4季認列。

9月下旬，華府對中國及其他國家企業祭出嚴格措施，打擊這些企業透過子公司或其他海外關係企業規避半導體製造設備及其他貨品與技術出口管制的行為。

這導致應用材料及其競爭對手更難在未取得許可證的狀況下，向部分設在中國的客戶出口特定產品及提供零件與服務。應用材料本月稍早曾預測，擴大管制措施將使2026會計年度營收減少6億美元。

應用材料表示，今天稍早已開始通知員工裁員消息。根據其年報，截至2024年10月27日，應材擁有3萬5700名全職員工。

執行長狄克森（Gary Dickerson）在致員工備忘錄中表示：「我們的目標是持續轉型工作模式、加快速度、簡化決策流程，專注於最重要的事項，為公司未來幾年的顯著成長做好準備。」

材料 半導體 美國

延伸閱讀

美零售巨擘Target啟動10年來最大重整：裁員1,000人、削減800職缺

川習會聚焦美國內政？ 川普：優先討論芬太尼

美國制裁俄羅斯石油巨頭 國際油價勁揚5%

美國債務 飆破38兆美元

相關新聞

阿拉斯加航空因系統故障發布停飛令 多班航班延誤或取消

華爾街日報報導，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）周四晚間因主要資料中心故障導致系統當機，發布全系統停飛指令...

英特爾財報／本季展望樂觀 上季財報佳 股價盤後大漲近8%

英特爾（Intel）周四（23日）發布美國政府成為最大股東後的第一份財報，財報顯示公司重返獲利，且樂觀本季營收。這顯示英...

美零售巨擘Target啟動10年來最大重整：裁員1,000人、削減800職缺

美國零售業巨擘目標百貨（Target）宣布啟動近10年來最大規模組織重整，將裁撤大約8%的企業職位，其中包括裁員1,00...

結盟再升級！Google與Anthropic達成AI晶片重磅協議 價值數百億美元

Alphabet旗下的谷歌（Google）已與Claude聊天機器人開發商Anthropic達成協議，將供應後者100萬...

美出口管制效應浮現 應用材料宣布裁員4% 逾1,400人飯碗不保

美國最大半導體製造設備商之一的應用材料（Applied Materials）計畫裁減4%的全球員工，以精簡營運，應對銷售...

爆倉190億美元的1夜！比特幣閃崩、穩定幣脫鉤...槓桿引爆 加密貨幣迎史上最大清算

川普一句關稅威脅，連帶影響比特幣、以太幣等加密資產崩盤，連穩定幣也難逃一劫，短短24小時內引爆190億美元槓桿清算，無情揭開市場層層堆疊的泡沫與系統性風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。