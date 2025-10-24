美零售巨擘Target啟動10年來最大重整：裁員1,000人、削減800職缺

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
目標百貨（Target）宣布啟動近10年來最大規模組織重整，將裁撤大約8%的企業職位。美聯社
美國零售業巨擘目標百貨（Target）宣布啟動近10年來最大規模組織重整，將裁撤大約8%的企業職位，其中包括裁員1,000人並取消800個空缺職位，以簡化組織架構並降低營運複雜度，重拾市場競爭力。

根據彭博資訊取得的內部備忘錄，現任營運長、也是即將上任的執行長費德爾克（Michael Fiddelke）在周四致員工備忘錄中表示，「過多的層級與重疊的工作讓決策變慢，也讓創意難以實現」，儘管改革艱難，但這是公司未來發展必須邁出的一步。

相較2015年裁員數千人的調整，本次為Target近年最大規模精簡。公司發言人指出，主管級人員裁員比率高於基層員工，門市與供應鏈職位不受影響。全美總部員工下周實施遠距辦公，以配合調整。

Target自疫情高峰後陷入銷售疲軟與庫存失誤困境，連續11季同店銷售下滑，流失市占給競爭對手。該公司股價今年以來已下跌超過30%，遠遜於標普500指數15%的漲幅。

現任執行長康奈爾（Brian Cornell）明年2月將交棒給費德爾克，後者由實習生做起，他表示公司必須重點強化商品企畫、改善門市購物體驗，並更有效運用科技。

