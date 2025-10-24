亞馬遜智慧送貨眼鏡亮相 數百員工測試無手機遞件

智慧眼鏡走向日常，電商巨擘亞馬遜（Amazon）發布首款專為「送貨員」量身訂製的智慧眼鏡；戴上眼鏡，便能透過鏡面看到送貨資訊的重點，掃描、拍照包裹，還能導航。未來將擴充更多功能。

外界聚焦亞馬遜是否進攻消費市場，其主管僅強調，新公布的智慧送貨眼鏡（Smart Delivery Glasses）主要針對送貨司機，非一般消費者，目前提供部分送貨員測試。

●智慧眼鏡輔助送貨 掃描、導航、拍照一次搞定

亞馬遜22日在加州特大型配送站，向百家媒體展示包裹從配送站到顧客家中「最後一哩路」的新技術，當中包括一款深灰色造型智慧眼鏡，讓送貨員在執行任務時隨身配戴，靠「它」便能安全抵達送貨地點，強調不需要再使用手機，更能專注周遭環境。

送貨員駕車時，智慧眼鏡會暫時關閉，避免分心；一旦車輛停妥，系統便啟動，協助辨識車上哪些包裹要送到眼前這一站；接著便能經由裝置進行掃描、導航、拍照。

一名舊金山灣區送貨員告訴記者，他參加這個計畫約2個月時間，期間戴著智慧眼鏡完成過整條送貨路線，沒有更換電池，也不覺得不舒服，「以前要拿著手機操作應用程式，一邊抱著包裹、一邊看導航，真的很不方便，有了智慧眼鏡比以前方便很多。」

記者實測智慧眼鏡，操作簡便，但由於資訊呈現精簡，仍較習慣使用手機進行導航。

●送貨員被監看？ 亞馬遜：按下一鍵可保隱私

亞馬遜運輸部門副總裁托梅（Beryl Tomay）表示，這項技術還有很大潛力，例如偵測不平道路發出警訊，初期測試能讓送貨員節省約30分鐘時間，但更重要的是安全方面的體驗，未來推出後不打算讓送貨員付費，也不會強制所有送貨員都配戴智慧眼鏡。

托梅也指出，智慧眼鏡在設計上將隱私列為首要考量，系統會自動模糊人臉與車牌等個資，並加密處理；司機也可透過實體開關來關閉感測器與攝影機，確保隱私自主。

科技大廠紛紛加入智慧眼鏡戰場，Meta、Google之外，蘋果（Apple）也傳出投入智慧眼鏡開發；中國方面則有小米、華為、阿里巴巴等品牌。亞馬遜正式揭曉首款智慧送貨眼鏡，未來進軍消費者市場的動向也受到外界關注。

●智慧送貨眼鏡北美先行 消費版、供應鏈受關注

科技媒體The Information日前報導亞馬遜正在開發面向消費者的擴增實境（AR）眼鏡，內部代號Jayhawk，挑戰Meta，並計畫在2026年底或2027年初向消費者推出。

The Information指出，針對消費者和送貨員設計的兩款眼鏡採用相同的顯示技術。消費者版本的外型比送貨員版本的更輕巧、更精緻。多名主管對此都語帶保留。

亞馬遜新事業資深經理查哈爾（Kapil Chahal）受訪僅表示，這次公布的智慧送貨眼鏡正式推出的時間與地區都尚未確定，「供應鏈夥伴」的相關細節目前也無法透露。

他說，「我們的計畫是明年先在美國推出這款產品...尚未確定」。

「我們當然會與多個合作夥伴共同開發其中的部分零件」，查哈爾說，智慧眼鏡由亞馬遜主導打造，「至於哪些夥伴參與了哪些部分，我無法透露相關資訊」。