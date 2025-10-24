結盟再升級！Google與Anthropic達成AI晶片重磅協議 價值數百億美元

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
谷歌將向Claude聊天機器人開發商Anthropic供應100萬顆專用AI晶片。路透
Alphabet旗下的谷歌（Google）已與Claude聊天機器人開發商Anthropic達成協議，將供應後者100萬顆專用AI晶片。這項於周四宣布的交易，將顯著提升Anthropic的算力，同時鞏固谷歌作為主要投資人和關鍵AI基礎設施供應商的地位。

谷歌計劃明年為Anthropic部署自製的張量處理器（TPU），提供超過1吉瓦（gigawatt）的算力。TPU是專為加速機器學習任務所設計的晶片。

此一協議是在Anthropic主要競爭對手OpenAI近期與多家雲端供應商，包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）、博通（Broadcom）、甲骨文（Oracle）及谷歌，簽約之後達成的，OpenAI獲得的資源估計價值約1.5兆美元。  

Anthropic表示，與谷歌的這筆交易價值達數百億美元，但未提供具體估算數字。  

總部位於舊金山的Anthropic開發了Claude聊天機器人，該公司使用三大晶片平台來訓練與運行AI系統：亞馬遜（Amazon）的Trainium、輝達的GPU，以及谷歌的TPU。  

這樣的安排也讓亞馬遜、輝達與谷歌三者在爭奪大型算力供應合約的競爭中正面對壘。

谷歌先前已對Anthropic投資逾30億美元，包括2023年投資的20億美元和今年追加的10億美元。與此同時，亞馬遜則承諾最高投資80億美元，並透過旗下AWS向這家新創公司提供自研晶片。Anthropic依賴這兩家公司的雲端服務來訓練並部署其Claude系列模型，與OpenAIhapiGPT產品及谷歌的Gemini展開競爭。

Anthropic在9月完成的融資輪中募得130億美元，估值提升至1,830億美元，但仍遠低於OpenAI的5,000億美元估值。  

OpenAI 算力

