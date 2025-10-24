英特爾財報／本季展望樂觀 上季財報佳 股價盤後大漲近8%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾執行長陳立武，在亞利桑那廠外手持公司生產的18A製程晶圓。 美聯社
英特爾（Intel）周四（23日）發布美國政府成為最大股東後的第一份財報，財報顯示公司重返獲利，且樂觀本季營收。這顯示英特爾在漫長且艱難的復甦之路上已取得進展；利多消息激勵公司股價在盤後大漲近8%。

英特爾表示，預估本季營收約為133億美元，調整後每股盈餘0.08美元；分析師預期營收133.7億美元、每股盈餘同為0.08美元。營收財測略低於華爾街平均預期，是因為一些分析師的估算仍包括了該公司剛剛出售的子公司Altera所帶進的營收，而這部分並未納入英特爾這份最新的財測之中。

彭博資訊指出，此一展望代表了英特爾在經歷動盪的一年後，正逐步重回正軌。短短數月內，新任執行長陳立武 與白宮協調，爭取到美國政府的特殊投資案，並獲得輝達（Nvidia）與軟銀集團（SoftBank）的資金支持。

投資人對這些協議表示肯定，英特爾股價今年以來因而已經上漲90%，從費城半導體指數中表現最差的後段班成分股，躍升為表現最佳的股票之一。周四收盤時上漲3.36%，報38.16美元。

個人電腦（PC）市場現正回溫，讓英特爾核心的x86處理器需求復甦，支撐了業績表現。財務長辛斯納（Dave Zinsner）說：「目前的需求已超過供應，這一趨勢預期將持續至2026年。」他表示，公司上季業績優於預期，反映出「核心市場的強勁表現基礎」。

另一個帶來希望的訊號是，英特爾於截至9月27日的上一季中重返獲利，淨利41億美元，這是2023年底以來的首度出現季度淨利。上季英特爾營收成長3%至137億美元；扣除部分項目調整後的每股盈餘為0.23美元。根據彭博彙整的數據，分析師預期營收132億美元、每股盈餘0.01美元。

上季英特爾客戶運算事業群上季營收85億美元，高於市場預期的82億美元；資料中心業務營收為41億美元，略高於預估的39.7億美元。

晶圓代工事業Intel Foundry營收為42億美元，該部門目前幾乎仍完全依賴公司內部事業單位的訂單，但正積極尋求外部客戶。該業務仍處虧損狀態，外部訂單被視為扭轉局勢的關鍵。Intel Foundry上季營運虧損為23億美元，虧損金額低於去年同期的58億美元，也比今年第2季時的32億美元改善。

陳立武在財報電話會議上說：「我對英特爾晶圓代工事業的市場潛力，愈來愈有信心。」

英特爾表示，本季已收到來自美國政府的57億美元資金，但對投資人示警指出，「政府入股這類交易在會計處理上缺乏明確先例」，公司已聯繫證管會（SEC），尋求批准公司的會計處理方式，但因政府目前停擺，尚未獲得回覆。所以未來可能需要回頭修正相關財務數據。

與美國政府及科技公司達成的投資協議，將為英特爾帶來總計約150億美元的新資金，有助於強化英特爾的資產負債表。公司本月亦宣布推出新產品與製造技術。這些營運條件改善，將有助英特爾重新奪回市占與製造訂單，從根本上改善財務狀況。

