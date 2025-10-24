美出口管制效應浮現 應用材料宣布裁員4% 逾1,400人飯碗不保

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
應用材料宣布裁員4%，超過1,400人受影響。路透
美國最大半導體製造設備商之一的應用材料（Applied Materials）計畫裁減4%的全球員工，以精簡營運，應對銷售放緩和貿易動盪。

應材在周四的監管申報文件中透露，裁員將耗資大約1.6億至1.8億美元，主要是遣散費和一次性解雇福利，主要影響將體現在2025財年第4季，而裁員計畫於2026財年第1季完成。 

此時正值美國對半導體出口管制日益嚴格，對應材業務造成壓力。

華府於9月下旨加強管制中國大陸及其他國家的部分企業，防止其透過子公司或海外關係企業規避晶片製造設備等商品及技術的出口限制。

這使得應用材料及其競爭對手在向特定中國大陸客戶出口部分產品、供應特定零件和服務時，若未獲許可將更為困難。該公司本月稍早曾預估，出口限制擴大將使2026財年營收減少約6億美元。

應材表示，已於周四開始通知員工相關裁員消息。截至2024年10月27日，應用材料共有3萬5,700名全職員工。

