蘋果休士頓工廠提前投產 開始運送美製AI伺服器
蘋果公司（Apple Inc.）今天表示，已開始從位於休士頓的工廠出貨人工智慧（AI）伺服器，這是公司未來數年內計劃在美國投資6000億美元（約新台幣18兆6420億元）的一部分。
路透社報導，這些伺服器搭載特殊晶片，有助於蘋果在iPhone和Mac電腦上，提供具備相同隱私保護措施的AI功能。
美國總統川普（Donald Trump）曾敦促蘋果在美國生產iPhone，但蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，組裝作業短期內仍可能維持在海外，不過蘋果已在美國尋找更多手機關鍵晶片與零組件。
蘋果今天表示，這間工廠生產的伺服器，將安裝於蘋果位於全美各地的資料中心。
蘋果營運長沙比汗（Sabih Khan）在聲明中表示：「我們的團隊加快速度，讓新的休士頓工廠提前投入運作，表現令人驚艷。我們計劃明年持續擴廠，進一步提升產能。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言