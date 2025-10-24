蘋果休士頓工廠提前投產 開始運送美製AI伺服器

蘋果公司（Apple Inc.）今天表示，已開始從位於休士頓的工廠出貨人工智慧（AI）伺服器，這是公司未來數年內計劃在美國投資6000億美元（約新台幣18兆6420億元）的一部分。

路透社報導，這些伺服器搭載特殊晶片，有助於蘋果在iPhone和Mac電腦上，提供具備相同隱私保護措施的AI功能。

美國總統川普（Donald Trump）曾敦促蘋果在美國生產iPhone，但蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，組裝作業短期內仍可能維持在海外，不過蘋果已在美國尋找更多手機關鍵晶片與零組件。

蘋果今天表示，這間工廠生產的伺服器，將安裝於蘋果位於全美各地的資料中心。

蘋果營運長沙比汗（Sabih Khan）在聲明中表示：「我們的團隊加快速度，讓新的休士頓工廠提前投入運作，表現令人驚艷。我們計劃明年持續擴廠，進一步提升產能。」