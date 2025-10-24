英特爾第3季獲利優於預期 削減成本與投資見效

快訊

中央社／ 加州聖克拉拉23日綜合外電報導

英特爾（Intel）今天公布財報，在執行長陳立武大刀闊斧削減成本和推動多項重大投資後，第3季獲利優於市場預期，帶動盤後股價大漲逾8%。

這是英特爾獲輝達（Nvidia）及軟銀集團（SoftBank）數十億美元投資，以及美國政府前所未有入股後的首次財報。投資人預期這些資金將為這家總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的晶片製造商帶來重大現金挹注。

英特爾財務長辛斯納（Dave Zinsner）接受路透社訪問時表示，英特爾第3季已收到軟銀的投資款項，但輝達資金尚未入帳。

這些資金被視為英特爾的救命活水，英特爾在個人電腦與伺服器中央處理器（CPU）市場的主導地位不斷受到超微（AMD）挑戰，同時多次嘗試打入輝達主導的人工智慧（AI）晶片市場卻未見成果。

由於市場疑慮，英特爾股價去年暴跌約60%，但在新投資帶動下，2025年迄今股價已反彈近90%，表現優於輝達。

輝達9月宣布將投資英特爾50億美元，待發行新股後可取得約4%股權；英特爾8月已獲得軟銀20億美元注資。

由於陳立武與中國的關係，美國總統川普因曾要求他辭職，但兩人在華府會面後達成一項罕見協議，美國政府以89億美元取得英特爾10%股權。

辛斯納指出，第3季英特爾晶片需求強勁，甚至供不應求。部分原因是資料中心業者意識到必須升級CPU，才能跟上先進AI晶片的運算需求。

英特爾第3季調整後毛利率為40%，高於市場預期的35.7%；調整後每股獲利0.23美元，遠超過分析師預估的0.01美元。

英特爾前任執行長季辛格（Pat Gelsinger）曾致力把英特爾轉型為晶圓代工廠、挑戰台積電，但這項策略導致英特爾2024年出現1986年以來首度年度虧損。

展望未來，英特爾預估本季營收介於128億至138億美元之間，區間中值為133億美元，與分析師平均預期的133.7億美元相近。

美國 分析師 財務

