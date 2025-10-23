聽新聞
信仰夠深 小摩堅定看多金價 估明年底5,055美元

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
國際金價23日止跌回升， 摩根大通（小摩）分析師依然看多黃金，預測到明年底金價平均可達每英兩5,055美元。 歐新社
國際金價23日止跌回升， 摩根大通（小摩）分析師依然看多黃金，預測到明年底金價平均可達每英兩5,055美元。 歐新社

國際金價經歷兩天賣壓後止跌回升，現貨金價在紐約市場23日午盤左右漲1%，至每英兩4,142.38美元，比起前一日的最低點已反彈近150美元。而摩根大通（小摩）分析師依然看多黃金，預測到2026年第4季，黃金價格可能達到平均每英兩5,055美元。

摩根大通23日在報告中說，這一預測是基於「需求假設」，也就是2026年投資人需求和央行購買量平均每季約達566噸。摩根大通全球大宗商品策略主管卡內瓦（Natasha Kaneva）表示：「黃金仍是我們今年最有信心的看多資產，隨著市場進入聯準會（Fed）降息周期，我們認為黃金將進一步上揚。」

小摩基本金屬和貴金屬策略主管席若爾（Gregory Shearer）表示，Fed降息周期加上市場對停滯性通膨和Fed獨立性的擔憂，以及更廣泛的貶值避險，都是支持金價繼續上攻的因素。

這些分析師還強調，近期金價走跌是健康的盤整。

卡內瓦說，這代表市場正在消化金價8月以來急漲的價格。她並重申了2028年金價可升抵每英兩6,000美元的長期目標，並強調黃金應以多年周期的角度審視其投資價值。

現貨金今年不斷改寫歷史新高，本周一（20日）升至4,381.21美元的盤中新高，今年迄今已大漲近60%，為1979年以來最強勁的年度表現奠定基礎。

