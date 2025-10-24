川普制裁俄國 油價大漲5%

美國政府宣布對俄羅斯兩大石油業者及30多家相關企業實施制裁，這是川普政府為施壓普丁當局結束俄烏戰爭而祭出的首波重大金融懲罰措施。國際油價應聲大漲5%，主因俄羅斯石油供給預料將受干擾，為原本面臨供過於求疑慮的全球油市帶來支撐。

美國財政部22日發布聲明，將俄國國營的Rosneft和民營的Lukoil列入黑名單，理由是「俄羅斯缺乏和平推動結束烏克蘭戰爭的誠意」。制裁方式包括凍結這兩家石油巨頭在美國的所有資產，同時禁止美國企業與這兩家公司有任何業務往來。俄羅斯逾半石油產自這兩家公司。

對Rosneft和Lukoil的制裁，代表川普政策急轉彎，首度要俄羅斯為入侵烏克蘭付出代價。川普遲未採取重大制裁措施，甚至上周還宣布未來數周將在匈牙利和普丁會面。不過，他近日態度轉變，表示「不希望進行一場徒勞的會面」。

制裁消息傳出，國際油價應聲急漲，布蘭特和西德州期貨22日一度大漲5%，收盤漲幅收斂至2%，23日繼續衝高，到紐約早盤時漲幅也都超過5%，倫敦布蘭特漲破每桶65美元，紐約西德州則突破60美元大關。

此外，技術指標顯示油價最近跌過了頭，且美國政府報告顯示原油庫存下降，緩解市場供應過剩疑慮，同步助漲油價。

川普在白宮橢圓形辦公室會晤北約秘書長呂特時說：「我只是覺得時候到了」，希望「制裁不會維持太久」，也希望戰爭能早日結束。