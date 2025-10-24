日本最大工會爭取加薪5%

日本最大工會表示，將尋求明年加薪5%以上，顯示儘管面臨美國關稅壓力，工會仍連續四年爭取大舉調薪，以對抗通膨。

日本勞動組合總連合會（連合）23日公布，今年稍晚起跑的勞資談判，將要求總薪酬提高5%以上，包括底薪（日文為「基本給」）調升3%。一年前的勞資談判，連合也尋求加薪5%，結果薪資平均上調5.25%，寫34年來最大升幅。

儘管本年度大調薪，實質薪資成長仍大致難以追上通膨，促使連合持續爭取加薪。

倘若日本無法維持薪資動能，將衝擊新首相高市早苗、以及日本銀行（央行）的貨幣政策。通膨持續打擊日本家庭，若未見實質薪資成長，可能會讓選民更不滿。而薪資穩定提高，也是維持消費主導復甦的關鍵，這是日銀持續升息的先決條件。

雖然政府和工會均呼籲加薪，但新一輪薪資談判面臨挑戰，美國總統川普的高關稅，壓縮出口商獲利。經濟學家因此估計，本次談判的加薪幅度較小。據日本經濟研究中心本月稍早的訪調，整體調薪幅度料為4.81%。然而，嚴重缺工也可能迫使公司必須大幅加薪，才能增聘新人、並留住人才。