日本最大工會爭取加薪5%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

日本最大工會表示，將尋求明年加薪5%以上，顯示儘管面臨美國關稅壓力，工會仍連續四年爭取大舉調薪，以對抗通膨

日本勞動組合總連合會（連合）23日公布，今年稍晚起跑的勞資談判，將要求總薪酬提高5%以上，包括底薪（日文為「基本給」）調升3%。一年前的勞資談判，連合也尋求加薪5%，結果薪資平均上調5.25%，寫34年來最大升幅。

儘管本年度大調薪，實質薪資成長仍大致難以追上通膨，促使連合持續爭取加薪。

倘若日本無法維持薪資動能，將衝擊新首相高市早苗、以及日本銀行（央行）的貨幣政策。通膨持續打擊日本家庭，若未見實質薪資成長，可能會讓選民更不滿。而薪資穩定提高，也是維持消費主導復甦的關鍵，這是日銀持續升息的先決條件。

雖然政府和工會均呼籲加薪，但新一輪薪資談判面臨挑戰，美國總統川普的高關稅，壓縮出口商獲利。經濟學家因此估計，本次談判的加薪幅度較小。據日本經濟研究中心本月稍早的訪調，整體調薪幅度料為4.81%。然而，嚴重缺工也可能迫使公司必須大幅加薪，才能增聘新人、並留住人才。

日本經濟 薪資 通膨

延伸閱讀

高市內閣新星小野田引熱議 美日混血身材高䠷「對1事沒興趣」

高市早苗成日相 第一先生喊煮飯支持 「不想成為障礙」

決斷與前進的內閣：高市早苗「人事刷新」的政治佈局

日本高市政府發言人木原稔提及台灣 盼深化合作

相關新聞

歐三巨擘結盟激戰SpaceX 挑戰馬斯克太空霸權

空中巴士（Airbus）、義大利國防工業集團李奧納多（Leonardo）以及法國航太集團泰雷茲（Thales）已簽署協議...

日本最大工會爭取加薪5%

日本最大工會表示，將尋求明年加薪5%以上，顯示儘管面臨美國關稅壓力，工會仍連續四年爭取大舉調薪，以對抗通膨。

開雲上季銷售優於預期

Gucci母公司開雲集團（Kering）上季銷售表現優於分析師預期，主因為旗艦品牌Gucci營運出現令人鼓舞的跡象，加上...

Google攻量子電腦 大躍進

Google宣布，在公司研發的「Willow」量子運算晶片上執行的一個演算法，可在相似平台上重複執行，且效能超越傳統的超...

韓廠記憶體第4季喊漲三成

南韓方面消息指出，三星電子和SK海力士已經把第4季記憶體價格最多調漲三成，主要是人工智慧（AI）的晶片熱潮幾乎沒有放緩跡...

多家量子運算業者爭取聯邦注資

多家量子運算公司傳出正與美國商務部洽談，欲以股權換取聯邦資金。這顯示川普政府持續插手被其視為甚具展望的關鍵經濟領域，也顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。