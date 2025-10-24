聽新聞
多家量子運算業者爭取聯邦注資
多家量子運算公司傳出正與美國商務部洽談，欲以股權換取聯邦資金。這顯示川普政府持續插手被其視為甚具展望的關鍵經濟領域，也顯示華府對量子運算領域釋出重大支持訊號。
美國媒體引述知情人士說法報導，IonQ、Rigetti Computing與D-Wave Quantum等多家量子運算公司，正討論讓政府成為股東，以便達成協議，獲得政府專門投入前景光明科技公司的資金。Quantum Computing與Atom Computing等其他量子運算公司也在考慮類似安排。
一些知情人士指出，這些公司正討論從華盛頓獲得每家至少1,000萬美元的資金。
這些協商是川普政府近期成為企業股東的最新例子。美國總統川普與商務部長盧特尼克表示，既然納稅人的錢提供了資金支持與認可，政府就應該分享企業未來的成長收益。
量子電腦被視為下一代關鍵科技，因為可在短時間內完成現今電腦需耗費極長時間的運算，有助於發掘新的藥物、材料與化學，並提升各行各業的效率。今年來，量子運算概念股股價大漲，儘管近期略有回落，但如Rigetti累計漲幅仍達80%、D-Wave超過183%。
