韓廠記憶體第4季喊漲三成

南韓方面消息指出，三星電子和SK海力士已經把第4季記憶體價格最多調漲三成，主要是人工智慧（AI）的晶片熱潮幾乎沒有放緩跡象，導致記憶體供給短缺。

韓國經濟日報指出，南韓兩大記憶體巨擘均把本季的記憶體價格最多上調30%。

分析師估計，AI記憶體的超級周期將持續三到四年，且可能因為AI基礎建設的加碼投資，更為暢旺。

三星和SK海力士近來都取得大型供給合約，要出貨給輝達和OpenAI。兩家公司受惠於過去兩年的晶片需求熱，股價雙雙在本周登上新高。

另外根據朝鮮日報報導，數家大型電子產品和伺服器公司正在囤積記憶體，要求與三星和SK海力士簽訂中長期（橫跨兩到三年）的供應合約。一般而言，電子和IT製造商或伺服器公司為了維持庫存的彈性，通常以一季或一年的方式來簽合約。

然而，如今預測顯示，通用DRAM將持續短缺，市場上已出現企業積極取得額外庫存的動向。

庫存 南韓

