美股早盤／三大指數平盤波動 投資人評估企業財報、美中關係等風險
美股三大指數23日早盤上漲，市場正評估特斯拉和IBM財報、以及美中貿易關係等風險。
道瓊工業指數23日早盤小漲17點，或不到0.1%；標普500和那斯達克指數也分別只漲約0.1%；費城半導體指數漲0.7%；台積電ADR則漲1.1%。
特斯拉第3季獲利不如市場預期，導致其早盤股價大跌5.5%。在華爾街一整周來缺乏樂觀消息下，儘管營收表現優於預期，也無法提供投資人慰藉。
IBM早盤股價重挫6%，該公司關鍵的雲端軟體部門第3季營收成長放緩，導致了優於預期的營收表現相形失色。
另一方面，路透一則報導指出，川普政府正考慮大規模限制對中國大陸的高科技出口，以報復北京最新一波的稀土出口管制，為美中關係注入新的不確定性，也拖累早盤走勢。
另外，美國政府關門進入第23天，重要經濟數據的發布持續遭到凍結，這也導致預計24日發布的美國消費者物價指數（CPI）數據受到密切關注，這項數據將是美國聯準會（Fed）下周利率決策會議前唯一的通膨指標，市場預期將持平在3.1%。
