安世半導體鬧分裂 大陸公司拒絕接受荷蘭總部人事令

中央社／ 台北23日電
荷蘭與中國大陸爆發安世半導體（Nexperia）主導權之戰越演越烈，導致這家汽車晶片製造巨頭走向分裂。圖／路透社
荷蘭與中國大陸爆發安世半導體（Nexperia）主導權之戰越演越烈，導致這家汽車晶片製造巨頭走向分裂。圖／路透社

荷蘭與中國爆發安世半導體（Nexperia）主導權之戰越演越烈，導致這家汽車晶片製造巨頭走向分裂。針對荷蘭總部免去銷售市場部副總裁張秋明的職務，安世半導體中國公司晚間發表聲明稱，荷蘭總部的決定不具備法律效力，張秋明職務身分保持不變。

針對近期荷蘭總部免去張秋明銷售市場部副總裁職務，安世半導體中國有限公司官方微信23日晚間發表聲明稱，荷蘭總部相關決定在中國境內不具備法律效力；張秋明職務身分保持不變；張秋明職權範圍內的行為代表安世中國。

聲明並稱，安世中國業務營運一切正常，目前，安世中國所有業務活動、生產營運及對外合作均在法律與管理制度框架下有序、正常展開，「不受任何外部單方面決定的影響」。安世中國「完全有能力確保業務的連續性與穩定性」。

安世中國還稱，為確保安世半導體在全球以及中國市場的業務連續性與管理穩定性，依照中國相關法律法規及行政指導精神，發表這項聲明。

荷蘭與中國近日爆發安世半導體主導權之戰，荷蘭政府9月30日起凍結中國聞泰科技荷蘭子公司安世半導體控制權1年。中國商務部隨即對安世半導體中國區及其分銷商的產品實施出口管制。其後，安世中國傳出缺貨減產，遭荷蘭總部停發薪水並切斷公司系統許可權。

路透社今天引述兩名知情人士報導，安世半導體中國分公司已恢復向當地分銷商供應半導體產品，但知情人士表示，由於僅限於國內貿易，所有銷售都必須以人民幣結算，而之前的交易都使用美元等外幣。

安世半導體目前由荷蘭政府控制。荷蘭總部也警告中國客戶，不保證其中國子公司所生產的產品品質。

安世半導體中國公司今天稍早發布致客戶公開信反擊，宣稱目前各項生產經營正有序推進，董事會、管理層及全體員工正盡最大努力致力於保障廣大客戶供應鏈穩定。

安世中國還向客戶承諾，所有在中國生產並交付的產品均符合中國法律法規及相關監管部門的要求，完全滿足安世一貫的技術標準、生產工藝及品質要求，符合與客戶合約的各項約定，並在出廠檢驗環節通過公司的嚴格品質檢驗。

中國商務部長王文濤21日應約與荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）通話，雙方針對安世半導體等問題交換意見。不過路透社當天報導指出，中荷官員會面未能找到解決安世半導體僵局的辦法。

半導體 荷蘭

