遠不及市場預期...美超微下修季度營收展望 股價一度瀉近5%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
人工智慧（AI）伺服器製造商美超微（Super Micro），23日下修7-9月的季度展望，新預估的營收遠不及市場預期，開盤時股價重摔近5%，但跌幅隨後收斂至約2%。路透社

人工智慧（AI）伺服器製造商美超微（Super Micro），23日下修7-9月的季度展望，新預估的營收遠不及市場預期，開盤時股價重摔近5%，但跌幅隨後收斂至約2%。

美超微如今估計會計年第1季（7-9月）營收為50億美元，低於公司先前預期的60億-70億美元，也遜於分析師預期的約65億美元。該公司預定11月4日舉行財報會議。

美超微說，大型人工智慧（AI）交易的客戶出貨時程改變，促使公司調整財測；部分原定在該季認列的收入，要延後認列，但重申本會計年度的營收至少為330億美元。

美超微8月說發現財務控管問題，可能損及該公司即時準確申報結果的能力，已啟動補救措施，已解決重大缺失，但警告未來或許會有另外的重大缺失。

