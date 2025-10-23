美新創要在太空蓋AI中心 下月發射輝達晶片

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Cruso與Starcloud合作，要在太空運作AI資料中心。擷自Starcloud官方新聞稿
資料中心營運商Crusoe 22日宣布，將與新創公司Starcloud合作，要結合輝達的H100繪圖處理器（GPU）與Starcloud的人工智慧（AI）資料中心衛星，在太空運作資料中心。

Crusoe和Starcloud對AI資料中心的基礎建設，均抱持「能源優先」的願景。太陽光線具有豐沛能源，資料中心若在太空衛星軌道上，光線可不受地球大氣層阻礙，享有幾乎無限的低成本再生能源。估計顯示，太空中用太陽能發電的資料中心，能源成本比地球低了十倍。

不只如此，太空可安裝巨大的太陽能板，無須擔心土地使用問題，而且也不受限於電網。另外，GPU在太空的散熱狀況引發關注，太空沒有地球的熱對流、溫度也極低。

Starcloud預定在11月發射輝達H100上太空。Crusoe也將在Starcloud衛星上，布署自家雲端服務，訂於明年下半發射；該公司擬在2027年初提供有限度的太空算力，開創AI工廠的新典範。

