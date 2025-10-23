小摩：金價三年後翻倍 投資人買黃金不只是防美元貶值

金價本周暴跌但23日回彈，後市該怎麼看？摩根大通策略師團隊認為，投資需求旺盛，金價長線仍看漲，三年後有望翻倍。

金價本周二寫下逾十年來最大單日跌幅紀錄，令人質疑金價是否已見頂，或短線拉回後還有上攻空間。

多家投銀維持看漲金價預測不變。高盛集團就重申，2026年底黃金目標價維持在每英兩4,900美元不變，理由是全球央行與機構投資人買盤不輟。

高盛分析師湯瑪絲和史崔文在報告中寫道：「最近（黃金）ETF資金迅速流入和客戶意見反饋顯示，許多長期資本配置者，包括主權財富基金、央行、退休基金以及民間財富與資產管理者，正打算加碼買進黃金，作為投資組合策略性分散化工具。」

由潘尼格佐魯領銜的摩根大通策略師團隊更預言，金價三年後可能再漲一倍多，因為投資人愈來愈買黃金來規避股票下跌風險。

潘尼格佐魯領導的小摩團隊認為，金價日前暴跌，是因為黃金期貨合約湧現獲利了結賣壓，而非散戶投資人撤離黃金ETF。今年來，黃金期貨價格已飆漲56%。

小摩團隊說：「若是評估正確，散戶投資人並非（周二）金價修正的背後推手，那麼，他們買進黃金ETF，與其說是受市場動能驅使，不如說另有其他因素驅動。」

這群策略師表示，今年最紅火的「貶值交易」（debasement trade）--押注美元走貶--並不能完全解釋投資人為何大買黃金。

他們指出，投資人買進黃金的一大動機，是防範持股下跌的風險，而這是「貶值交易」論述通常忽略的一點。這種降低股票曝險的操作，今年尤其明顯，從散戶大買股票和黃金，而且迴避較長期債券（傳統上用來規避股票風險的安全資產），即可見端倪。

據小摩團隊估算，全球非銀行投資人已把黃金在投資組合配置比重提高到2.6%。他們把民間投資人持有的6.6兆美元黃金（不計央行），除以非銀行持有的股票、債券、現金和黃金總存量，得到2.6%這個數字。倘若「投資人以黃金替代債券作為降低股票曝險」的理論正確，那麼，2.6%的配置比率也許還太低。

促使投資人捨棄長債、改買黃金的另一驅動因素，與投資人在「解放日」後的經歷有關。美國總統川普4月初宣布「解放日」關稅，觸動美股一波急跌，長債同時遭殃。小摩團隊指出，這讓策略師覺察到，運用長債作為股票避險策略並不可靠。

他們估算，以ETF數據來看，目前配置在債券的20%資金中，約有十分之一停泊在較長期債券基金；如果那2%的資金轉進黃金，那麼黃金在整體投資組合的占比將提高到4.6%，意味金價可能接近翻倍。

小摩團隊假設，未來三年股價漲幅夠大，使股票在投資組合配置比重提高到54.6%，亦即在達康泡沫時代所見的前波峰值；另假定未來三年，債券與現金部位每年擴增7兆美元。兩者合計，算出「到2028年，黃金配置比重將從目前的2.6%提高到4.6%，把金價推升110%」。