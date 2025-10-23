快訊

NBA／震撼彈！拓荒者教頭畢拉普斯與熱火球員 傳因涉非法賭遭逮捕

桃園倉庫大火動員百餘消防救援 晚間尋獲失聯網拍夫妻均罹難

普發現金怎登記入帳？官網上線了「11月5日預登記」 眉角看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

38% vs. 10%！散戶猴群績效大勝專業大戶 專家點出關鍵

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
專家表示，今年是散戶猴群打敗避險基金的典型案例。路透
專家表示，今年是散戶猴群打敗避險基金的典型案例。路透

被戲稱為「笨錢」的散戶投資人往往太晚掌握到趨勢，但今年投資績效卻優於專業投資人。高盛指出，散戶持續逐險但機構投資人抱持謹慎，是造成這種結果的原因。

高盛歐洲One Delta交易主管普里沃羅茲基（Rich Privorotsky）在客戶報告中說：「有人問散戶績效為何持續優於機構投資人，這個問題很複雜，但簡而言之，散戶持續逐險，但機構投資人一直持謹慎態度。」

普里沃羅茲基指出，相較於被價位和煩人基本面綁手綁腳的機構投資人，散戶持續賺進風險溢酬。HFR旗下追蹤避險基金績效的基金加權綜合指數今年截至9月底上漲10%，相較之下，高盛根據散戶資金流數據創造的一籃子「散戶最愛」股票今年來已漲38%。

瑞士蘇黎世Erlen資本管理公司管理合夥人施內勒（Bruno Schneller）也提出類似看法，而且措辭更一針見血。施內勒說：「這是射飛鏢猴子打敗避險基金的典型案例。」

施內勒指出，人工智慧（AI）等狹隘但強而有力題材驅動市場時大舉集中押注的散戶能嘗到甜頭，要經過層層分析及合規檢驗的大型投資人則通常動作太慢，無法掌握這些強勁漲勢。另外，避險基金本質上是試圖避免績效大幅落後，經理人也必須考量職業風險。

施內勒說：「這種心態會引發羊群效應並導致投資過度多元化，這可能在動能交易驅動市場時抑制報酬率。」

投資人 避險基金 績效

延伸閱讀

遇襲恐成人生惡夢…日本熊害頻傳 專家揭熊攻擊人「直接打臉」殘酷真相

加熱菸爭議…菸商若稱「加熱菸尼古丁無法檢測」 專家：這是自打嘴巴

非洲豬瘟爆發 毒理專家警告：冷凍肉都可能藏「千日殺手」

關鍵年齡曝光！長壽專家揭「理想進食順序」 有助延緩老化

相關新聞

美股早盤／三大指數平盤波動 投資人評估企業財報、美中關係等風險

美股三大指數23日早盤上漲，市場正評估特斯拉和IBM財報、以及美中貿易關係等風險。

遠不及市場預期...美超微下修季度營收展望 股價一度瀉近5%

人工智慧（AI）伺服器製造商美超微（Super Micro），23日下修7-9月的季度展望，新預估的營收遠不及市場預期，...

38% vs. 10%！散戶猴群績效大勝專業大戶 專家點出關鍵

被戲稱為「笨錢」的散戶投資人往往太晚掌握到趨勢，但今年投資績效卻優於專業投資人。高盛指出，散戶持續逐險但機構投資人抱持謹...

三星馬斯克愈走愈近...傳正研發AI衛星數據機晶片 瞄準供應Starlink網路

全球最大記憶體晶片製造商三星電子，據傳正在研發為衛星通訊設計的人工智慧（AI）數據機晶片，目標是供應給億萬富豪馬斯克旗下...

安世半導體鬧分裂 大陸公司拒絕接受荷蘭總部人事令

荷蘭與中國爆發安世半導體（Nexperia）主導權之戰越演越烈，導致這家汽車晶片製造巨頭走向分裂。針對荷蘭總部免去銷售市...

韓媒：不只三星、SK海力士記憶體也喊漲 估熱潮可持續四年

韓國方面消息指出，三星電子和SK海力士已經把第4季記憶體價格最多調高三成，主要是人工智慧（AI）的晶片熱潮幾乎沒有放緩跡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。