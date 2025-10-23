38% vs. 10%！散戶猴群績效大勝專業大戶 專家點出關鍵

被戲稱為「笨錢」的散戶投資人往往太晚掌握到趨勢，但今年投資績效卻優於專業投資人。高盛指出，散戶持續逐險但機構投資人抱持謹慎，是造成這種結果的原因。

高盛歐洲One Delta交易主管普里沃羅茲基（Rich Privorotsky）在客戶報告中說：「有人問散戶績效為何持續優於機構投資人，這個問題很複雜，但簡而言之，散戶持續逐險，但機構投資人一直持謹慎態度。」

普里沃羅茲基指出，相較於被價位和煩人基本面綁手綁腳的機構投資人，散戶持續賺進風險溢酬。HFR旗下追蹤避險基金績效的基金加權綜合指數今年截至9月底上漲10%，相較之下，高盛根據散戶資金流數據創造的一籃子「散戶最愛」股票今年來已漲38%。

瑞士蘇黎世Erlen資本管理公司管理合夥人施內勒（Bruno Schneller）也提出類似看法，而且措辭更一針見血。施內勒說：「這是射飛鏢猴子打敗避險基金的典型案例。」

施內勒指出，人工智慧（AI）等狹隘但強而有力題材驅動市場時大舉集中押注的散戶能嘗到甜頭，要經過層層分析及合規檢驗的大型投資人則通常動作太慢，無法掌握這些強勁漲勢。另外，避險基金本質上是試圖避免績效大幅落後，經理人也必須考量職業風險。

施內勒說：「這種心態會引發羊群效應並導致投資過度多元化，這可能在動能交易驅動市場時抑制報酬率。」