韓國三大電信接連爆被駭 LGU+疑隱匿不報

繼SK Telecom、KT之後，韓國三大電信公司之一的LGU+今天也向當局申報疑似被駭狀況，但遭質疑隱匿不報。

京鄉新聞、韓聯社等韓媒報導，LGU+今天像韓國網路振興院（KISA）提交被駭狀況的相關報告書，這次報告距離KISA 7月獲報LGU+管理內部帳號的APPM伺服器遭駭已經過約3個月。

專門報導駭客相關訊息的美國媒體Phrack先前引述白帽駭客消息，指出LGU+內部網路遭駭，導致8938台伺服器情報及42256個帳號、167名員工情報洩漏。但當時LGU+向科技情報通信部回報稱並未遭駭。

京鄉新聞報導指出，LGU+在KISA接獲通報後，報廢了一台APPM相關伺服器，並在8月重新設置該伺服器的營運系統，但聲稱報廢的伺服器與Phrack報導所指內容無關，只是為了改善系統漏洞。

但這仍舊讓LGU+受到「隱匿不報」的質疑，先前遭駭的KT電信也是在KISA獲報後先否認遭駭，在發生用戶遭盜用進行小額結帳的狀況後，才通報疑似被駭狀況；KT電信否認遭駭期間，也曾報廢內部伺服器，遭疑故意妨害調查。

LGU+目前仍未承認伺服器遭駭，稱只是為了消解國民的擔憂與誤會，在國會要求下提交報告。