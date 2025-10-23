快訊

NBA／震撼彈！拓荒者教頭畢拉普斯與熱火球員 傳因涉非法賭遭逮捕

桃園倉庫大火動員百餘消防救援 晚間尋獲失聯網拍夫妻均罹難

普發現金怎登記入帳？官網上線了「11月5日預登記」 眉角看過來

韓國三大電信接連爆被駭 LGU+疑隱匿不報

中央社／ 首爾23日專電

繼SK Telecom、KT之後，韓國三大電信公司之一的LGU+今天也向當局申報疑似被駭狀況，但遭質疑隱匿不報。

京鄉新聞、韓聯社等韓媒報導，LGU+今天像韓國網路振興院（KISA）提交被駭狀況的相關報告書，這次報告距離KISA 7月獲報LGU+管理內部帳號的APPM伺服器遭駭已經過約3個月。

專門報導駭客相關訊息的美國媒體Phrack先前引述白帽駭客消息，指出LGU+內部網路遭駭，導致8938台伺服器情報及42256個帳號、167名員工情報洩漏。但當時LGU+向科技情報通信部回報稱並未遭駭。

京鄉新聞報導指出，LGU+在KISA接獲通報後，報廢了一台APPM相關伺服器，並在8月重新設置該伺服器的營運系統，但聲稱報廢的伺服器與Phrack報導所指內容無關，只是為了改善系統漏洞。

但這仍舊讓LGU+受到「隱匿不報」的質疑，先前遭駭的KT電信也是在KISA獲報後先否認遭駭，在發生用戶遭盜用進行小額結帳的狀況後，才通報疑似被駭狀況；KT電信否認遭駭期間，也曾報廢內部伺服器，遭疑故意妨害調查。

LGU+目前仍未承認伺服器遭駭，稱只是為了消解國民的擔憂與誤會，在國會要求下提交報告。

網路 駭客

延伸閱讀

高球／皇冠盃對抗賽 徐薇淩攜韓德森替世界隊搶分

美國北卡羅來納州通過國會選區新地圖 共和黨再添1席

韓星李廷鎮合體温昇豪　曝韓國閃兵下場「直接引退」

韓國女明星秀「大長腿」沈迷這項運動：秀智、孫娜恩、朴智賢，完美身材全靠它

相關新聞

美股早盤／三大指數平盤波動 投資人評估企業財報、美中關係等風險

美股三大指數23日早盤上漲，市場正評估特斯拉和IBM財報、以及美中貿易關係等風險。

遠不及市場預期...美超微下修季度營收展望 股價一度瀉近5%

人工智慧（AI）伺服器製造商美超微（Super Micro），23日下修7-9月的季度展望，新預估的營收遠不及市場預期，...

38% vs. 10%！散戶猴群績效大勝專業大戶 專家點出關鍵

被戲稱為「笨錢」的散戶投資人往往太晚掌握到趨勢，但今年投資績效卻優於專業投資人。高盛指出，散戶持續逐險但機構投資人抱持謹...

三星馬斯克愈走愈近...傳正研發AI衛星數據機晶片 瞄準供應Starlink網路

全球最大記憶體晶片製造商三星電子，據傳正在研發為衛星通訊設計的人工智慧（AI）數據機晶片，目標是供應給億萬富豪馬斯克旗下...

安世半導體鬧分裂 大陸公司拒絕接受荷蘭總部人事令

荷蘭與中國爆發安世半導體（Nexperia）主導權之戰越演越烈，導致這家汽車晶片製造巨頭走向分裂。針對荷蘭總部免去銷售市...

韓媒：不只三星、SK海力士記憶體也喊漲 估熱潮可持續四年

韓國方面消息指出，三星電子和SK海力士已經把第4季記憶體價格最多調高三成，主要是人工智慧（AI）的晶片熱潮幾乎沒有放緩跡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。