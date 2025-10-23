快訊

聽新聞
三星馬斯克愈走愈近...傳正研發AI衛星數據機晶片 瞄準供應Starlink網路

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
三星據傳正在研發要供應給馬斯克星鏈（Starlink）網路的AI衛星數據機晶片。路透
三星據傳正在研發要供應給馬斯克星鏈（Starlink）網路的AI衛星數據機晶片。路透

全球最大記憶體晶片製造商三星電子，據傳正在研發為衛星通訊設計的人工智慧（AI）數據機晶片，目標是供應給億萬富豪馬斯克旗下SpaceX的星鏈（Starlink）衛星網路

韓媒KED Global引述知情人士報導，一名三星半導體部門的高階主管最近和SpaceX主管會面，分享了這款晶片的技術細節和研發進展。這款晶片的目標是，能夠直接連結低軌衛星和消費者裝置，繞過傳統的地面基地台。

業界分析師表示，這項技術將可能顛覆傳統的電信架構，並支撐起預估2040年規模達到5,300億美元的市場。

KED取得的內部簡報資料也顯示，三星的System LSI部門正在研發一款結合AI加速器的新Exynos數據機晶片。簡報中的數據顯示，這款新的數據機晶片將改善波束辨識和通道預測能力，比現有晶片分別增強55和42倍。

消息人士表示，三星和SpaceX主管會談的目的，是為了打進SpaceX的6G非地面網路（NTN）零件供應鏈，SpaceX的目標是要透過其星鏈衛星連結全球網路。

6G非地面網路被視為對自駕車和人形機器人而言至關重要的基建設施，這兩項科技都需要超低延遲且連線不中斷的網路。

分析師表示，三星和馬斯克旗下公司的擴大合作，凸顯出三星擴大智慧手機和記憶體晶片以外事業版圖的野心。兩邊關係近來已擴大到特斯拉的自家AI晶片計畫。

馬斯克22日在特斯拉第3季財報會上表示，三星和台積電都將生產特斯拉新的AI5晶片，澄清早先台積電會是這款AI晶片唯一代工廠的說法。特斯拉7月也和三星簽下165億美元合約，由三星專責生產其AI6晶片。

馬斯克 網路 衛星通訊

