韓媒：不只三星、SK海力士記憶體也喊漲 估熱潮可持續四年

韓國方面消息指出，三星電子和SK海力士已經把第4季記憶體價格最多調高三成，主要是人工智慧（AI）的晶片熱潮幾乎沒有放緩跡象，似乎導致記憶體供給短缺。

Investing.com報導，韓國經濟日報指出，南韓兩大記憶體巨擘均把本季的記憶體價格最多上調30%，並已將漲幅轉嫁給客戶。分析師估計，AI記憶體的超級週期將持續三到四年，且可能因為AI基礎建設的加碼投資，更為暢旺。

三星和SK海力士近來都取得大型供給合約，要出貨給輝達和OpenAI。兩家公司受惠於過去兩年的晶片需求熱，股價雙雙在本周登上新高。

報導說，科技巨擘承諾要在全球投資更多資料中心，預料會支撐未來幾季的晶片需求。