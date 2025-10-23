美政府停擺第23天 6萬飛安人員無薪可領生計堪虞

快訊

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

負責維護美國天空安全的6萬名男女員工，自聯邦政府10月1日停擺至今未領到薪水。多名聯邦員工表示，若政府遲遲無法達成撥款協議，許多人將被迫動用儲蓄、刷信用卡，甚至兼職打工以維持生計。

路透社報導，那些讓安檢排隊順暢、保障空中交通安全的人上一次領到薪水是在10月中旬，但當時的薪資中已少了多達兩天的工資。

明尼蘇達州美國政府僱員聯盟第899地方分會（代表運輸安全局『TSA』員工）財務長高斯曼（NealGosman）表示：「大家都在說，『下班後我得去開Uber、送外送，因為我得讓家裡有飯吃，我家裡還有孩子要養。』」

國家航空管制員協會（National Air Traffic ControllersAssociation）負責人丹尼爾斯（Nick Daniels）20日表示，航管員將在23日收到新的薪資單，上面將會顯示下週「沒有任何薪資入帳」。他示警，許多人將不得不面對極為艱難的抉擇。

丹尼爾斯為那些因無薪而陷入困境的航管員發聲說：「我該怎麼打電話給我的雇主，告訴他我負擔不起托育費？我現在身邊有兩個孩子。你要我怎麼辦？」

明尼阿波利斯-聖保羅國際機場（Minneapolis-St. PaulInternational Airport）營運機構發言人韋爾貝斯（JohnWelbes）表示，該機構計劃設立物資架，提供不易腐壞的食品給聯邦員工，就像在2018至2019年政府停擺期間所做的那樣。

若這次停擺延續到11月，機場當局正考慮進一步提供盒裝午餐。

但這仍然遠遠不夠。德州達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas-Fort Worth International Airport）一名運輸安全局官員，僅願以「M.」代稱，他表示將申請 3000美元的貸款來應付開銷。

M. 說：「這筆貸款將用來支付車貸，以及新公寓的租金，因為目前的住處我已經付不起了，都是因為這次停擺造成的一切。」

薪資 機場 美國

