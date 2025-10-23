美中高層會談提振亞股 收盤走勢分歧

快訊

中央社／ 香港23日綜合外電報導

亞洲股市早盤表現不振，但隨著中國國務院副總理何立峰宣布將於24日至27日在馬來西亞與美國高層會談後，市場對美國可能限制對中軟體出口傳聞所引發的貿易疑慮得以緩和，收盤走勢分歧。

法新社報導，昨天有報導指白宮正考慮限制某些依靠軟體的產品出口至中國，如筆記型電腦與噴射發動機，原因是北京近期加強對稀土礦物的出口管制。這波稀土管制措施，引發美中兩強互相反制，令貿易戰升溫，包括川普威脅對中國商品徵收100%關稅。

此次談判適逢外界預期川普下週將於南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與中國國家主席習近平會面。

彭博報導，當被問到限制對中國軟體出口的相關措施時，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）回應：「所有選項都在桌上。」他還補充，若實施相關禁令，無論限制的是軟體、發動機或其他產品，都可能會與七大工業國集團（G7）盟國協調行動。

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）研究負責人魏斯頓（Chris Weston）說，軟體出口限制的消息「使各界對美中貿易談判最終能否獲得正面結果產生一些疑慮」。

但他也認為：「市場普遍認為，川普威脅的對中100%額外關稅11月1日不太可能真正實施，就算真的上路也會很快取消，中方也不太可能以強勢關稅報復。」

同時，美國總統川普今天表示將對兩家俄羅斯石油公司實施嚴厲制裁後，國際原油價格隨即大漲。

香港股市上漲1%，上海、雪梨及威靈頓股市亦同步上揚，但東京、首爾及台北股市則走跌。

美國 川普 對中

