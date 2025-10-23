快訊

富爸爸作者清崎：為何要快搶比特幣 「1原因」加速買進

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，他之所以買進比特幣，是因為比特幣是真正的稀缺貨幣，人們會因害怕錯過而加速買進。（取材自羅伯特清崎X@theRealKiyosaki）
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，他之所以買進比特幣，是因為比特幣是真正的稀缺貨幣，人們會因害怕錯過而加速買進。（取材自羅伯特清崎X@theRealKiyosaki）

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）表示，他之所以會買進比特幣，最主要原因是比特幣數量真的稀少，人們會因為擔心錯失而加速買進。此外，他也呼籲民眾，多運用智慧，慎選投資標的，不要隨便聽信仰賴聳動標題騙點擊率的網紅建議。

清崎23日在社群媒體X上發文表示：「為什麼我在買比特幣？比特幣是第一個真的稀缺貨幣...只能挖出2,100萬枚。現在全世界將近有2,000萬枚。買進將會加速。『害怕錯過』（FOMO）心理是真的。請別晚了一步。」

他同日稍晚又發出另一篇文表示，他最近注意到網路上有些標題使用「黃金、白銀、比特幣崩盤」來騙點擊率和訂閱數的Podcast節目，他呼籲網友不要掉入這樣的陷阱。

清崎表示：「提供真正有價值內容，且相信你的智慧和嘗試的人，他們會聽從你的做法，因為他們尊重你和你的知識。」

「我所需要做的只有看著美國國債持續攀高...如今達到37兆美元...而我知道，數千年來的真正財富一直是黃金和白銀。如今比特幣和乙太幣也是真的財富。」

「尊重你的智慧和珍惜你的選擇自由。什麼對你而言才是真的？以及誰對你而言才是真的。請去點擊和訂閱那裡。」

比特幣 財富 黃金

