荷晶片廠安世陷地緣政治風暴 陸子公司傳恢復出貨但只賣自家人

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
荷蘭晶片製造商安世中國大陸部門據傳已恢復向本土中國大陸經銷商出貨，但交易結算貨幣改成人民幣。路透
在所有權糾紛促使北京當局禁止出口，進而導致荷蘭晶片製造商安世中國大陸部門暫停所有出貨後，該部門據傳已重新開始供應本土經銷商半導體，但交易結算貨幣從美元等外國貨幣改成人民幣。

路透引述知情人士說法報導，目前恢復出貨的只有中國大陸國內交易，安世中國大陸部門也要求經銷商只用人民幣與客戶交易。知情人士指出，恢復供應晶片並改用人民幣結算似乎是為了讓中國大陸供給回穩，以及讓營運與荷蘭母公司進一步劃清界線。

安世在荷蘭生產許多普遍用於汽車業和消費者電子裝置的晶片，這些晶片大多在中國大陸封裝，其中大部分賣給經銷商。知情人士透露，由於與中國大陸子公司的糾紛幾乎沒有快速解決跡象，安世目前正在中國大陸以外地區尋找替代封裝合作夥伴。安世據傳也已警告中國大陸客戶，無法就中國大陸子公司提供的產品品質做出保證。

荷蘭政府已接管安世並撤換該公司中國大陸籍執行長張學政，理由是擔心安世中國大陸母公司聞泰科技可能正在盜用安世技術。消息人士透露，中國大陸商務部10月4日禁止安世從中國大陸出口晶片後，安世中國大陸部門旗下最重要的東莞廠已暫停向所有經銷商出貨。

日本汽車工業協會（JAMA）23日透露，荷蘭一家半導體製造商已向日本汽車零組件製造商表示，可能無法保證晶片出貨，這可能嚴重影響全球汽車生產。德國經濟部22日表示，將致電汽車製造商與供應商討論安世相關情勢發展。

