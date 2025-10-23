荷晶片廠安世陷地緣政治風暴 陸子公司傳恢復出貨但只賣自家人

在所有權糾紛促使北京當局禁止出口，進而導致荷蘭晶片製造商安世中國大陸部門暫停所有出貨後，該部門據傳已重新開始供應本土經銷商半導體，但交易結算貨幣從美元等外國貨幣改成人民幣。

路透引述知情人士說法報導，目前恢復出貨的只有中國大陸國內交易，安世中國大陸部門也要求經銷商只用人民幣與客戶交易。知情人士指出，恢復供應晶片並改用人民幣結算似乎是為了讓中國大陸供給回穩，以及讓營運與荷蘭母公司進一步劃清界線。

安世在荷蘭生產許多普遍用於汽車業和消費者電子裝置的晶片，這些晶片大多在中國大陸封裝，其中大部分賣給經銷商。知情人士透露，由於與中國大陸子公司的糾紛幾乎沒有快速解決跡象，安世目前正在中國大陸以外地區尋找替代封裝合作夥伴。安世據傳也已警告中國大陸客戶，無法就中國大陸子公司提供的產品品質做出保證。

荷蘭政府已接管安世並撤換該公司中國大陸籍執行長張學政，理由是擔心安世中國大陸母公司聞泰科技可能正在盜用安世技術。消息人士透露，中國大陸商務部10月4日禁止安世從中國大陸出口晶片後，安世中國大陸部門旗下最重要的東莞廠已暫停向所有經銷商出貨。

日本汽車工業協會（JAMA）23日透露，荷蘭一家半導體製造商已向日本汽車零組件製造商表示，可能無法保證晶片出貨，這可能嚴重影響全球汽車生產。德國經濟部22日表示，將致電汽車製造商與供應商討論安世相關情勢發展。