歐洲航太三雄簽約結盟 成立衛星合資企業 力抗馬斯克SpaceX

空中巴士（Airbus）、義大利國防工業集團李奧納多（Leonardo）以及法國航太集團泰雷茲（Thales）已簽署協議，將合併三方的衛星業務，成立一家歐洲合資企業，目標挑戰馬斯克旗下的SpaceX。

這項初步協議為這三家航太與國防公司長達數月的三方會談做出結論，為創造出一家年營收約65億歐元（約75億美元）的單一企業鋪平道路。根據聯合新聞稿，空巴將持股35%、另外兩家合作夥伴分別持有32.5%的股權。

高層主管們的願景是，結合後的這家歐洲太空聯盟將依循飛彈合資企業MBDA的模式，MBDA是由空巴、英國航太公司貝宜系統（BAE Systems）和李奧納多共同擁有。然而，要整合這些各自面臨重大挑戰的業務，可能只是扭轉局勢的開端，真正的考驗將是這家新公司未來能否與美國和中國大陸的同業競爭。

這家歐洲衛星合資企業要實際挑戰SpaceX的時機已經非常緊迫。隨著太空於國防、通訊以及其他商業應用領域中愈來愈重要，SpaceX的主導地位只增不減。

三家業者表示，新公司目標2027年開始運營，但仍須獲得監管機構批准並滿足其他交易條件。空巴將貢獻太空系統（Space Systems）和太空數位（Space Digital）部門；李奧納多將投入包括Telespazio在內的部門；而泰雷茲則將貢獻Thales Alenia Space、Telespazio和Thales SESO的資產。

這三方聯手之際，正逢歐洲各國準備投入數兆歐元於國防，以提升區域的自主性。這或許是空巴、李奧納多和泰雷茲建立一家歐洲太空冠軍企業所剩的最佳機會。

歐企結盟的概念已浮現多年。這個想法在2024年獲得更多關注，當時歐盟高層官員呼籲進行「典範轉移」，以維持該區域的競爭力。

彭博2月報導，空巴已聘請高盛集團提供諮詢，當時該合資計畫仍處於探索階段。三家公司之間的談判緩慢，主要是整合涉及數千名員工的業務，這些員工集中在義大利和法國，此外也涉及協商股權百分比和托辣斯法規等諸多複雜因素。