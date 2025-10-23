車用晶片復甦落空 繼德儀之後 意法半導體財測也不如預期

意法半導體（STMicroelectronics）本季業績展望不如市場預期，業界期盼已久的車用晶片產業復甦恐怕再度落空。

意法半導體周四公布財報，本季營收料為32.8億美元，低於彭博彙整分析師平均預測的33.5億美元。

晶片同業德州儀器（Texas Instruments）周二公布財測，同樣令投資人失望。市場解讀，客戶面對貿易對峙加劇和經濟疲弱，正縮減訂單。

意法半導體上季營收較去年同期減少2%至31.9億美元，營業淨利銳減53%至1.8億美元，也低於預期。意法半導體指出，第2季認列3,700萬美元的資產減損和重整支出，主要和先前宣布的撙節計畫有關。

意法半導體執行長謝里（Jean-Marc Chery）發布新聞稿說，今年仍可見「市場復甦跡象」。他說：「依財測中位數推算，2025年全年營收約為117.5億美元，意味下半年相較上半年將成長22.4%。」

他並表示，今年淨資本支出將縮減至低於20億美元，以「因應當前市況來優化投資」。

荷蘭政府祭出冷戰時期的法律，罕見對中國聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）凍結控制權一年，

北京方面則祭出報復措施，禁止安世半導體位於中國大陸的工廠出口晶片至歐洲，導致汽車晶片供應鏈陷入斷鏈危機。