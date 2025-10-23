快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

車用晶片復甦落空 繼德儀之後 意法半導體財測也不如預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
因應市況，意法半導體今年資本支出將縮減。路透
因應市況，意法半導體今年資本支出將縮減。路透

意法半導體（STMicroelectronics）本季業績展望不如市場預期，業界期盼已久的車用晶片產業復甦恐怕再度落空。

意法半導體周四公布財報，本季營收料為32.8億美元，低於彭博彙整分析師平均預測的33.5億美元。

晶片同業德州儀器（Texas Instruments）周二公布財測，同樣令投資人失望。市場解讀，客戶面對貿易對峙加劇和經濟疲弱，正縮減訂單。

意法半導體上季營收較去年同期減少2%至31.9億美元，營業淨利銳減53%至1.8億美元，也低於預期。意法半導體指出，第2季認列3,700萬美元的資產減損和重整支出，主要和先前宣布的撙節計畫有關。

意法半導體執行長謝里（Jean-Marc Chery）發布新聞稿說，今年仍可見「市場復甦跡象」。他說：「依財測中位數推算，2025年全年營收約為117.5億美元，意味下半年相較上半年將成長22.4%。」

他並表示，今年淨資本支出將縮減至低於20億美元，以「因應當前市況來優化投資」。

荷蘭政府祭出冷戰時期的法律，罕見對中國聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）凍結控制權一年，

北京方面則祭出報復措施，禁止安世半導體位於中國大陸的工廠出口晶片至歐洲，導致汽車晶片供應鏈陷入斷鏈危機。

半導體 荷蘭 北京 德儀

延伸閱讀

德儀財測失色 關稅拖後腿

安世半導體風波 中歐過招…陸商務部長與荷蘭官員通話

安撫外企 大陸商務部承諾依規維護稀土供應鏈穩定

安世晶片僵局 荷蘭經濟長部：近日與中國大陸官員會面

相關新聞

歐洲航太三雄簽約結盟 成立衛星合資企業 力抗馬斯克SpaceX

空中巴士（Airbus）、義大利國防工業集團李奧納多（Leonardo）以及法國航太集團泰雷茲（Thales）已簽署協議...

車用晶片復甦落空 繼德儀之後 意法半導體財測也不如預期

意法半導體（STMicroelectronics）本季業績展望不如市場預期，業界期盼已久的車用晶片產業復甦恐怕再度落空。

加拿大矢言降低對美依賴 提高對非美市場出口額一倍

加拿大總理卡尼22日宣布，預定11月初公布的新年度預算案將承擔「大膽」風險以提振經濟成長，並且研擬降低對美國依賴的戰略，...

新加坡總理警告：全球將進入十年的「混亂」後美國秩序過渡期

新加坡總理黃循財警告，全球將迎來一個「混亂」的後美國秩序過渡期，可能為期十年，他也呼籲立即採取行動，推動貿易自由化並保護...

矽谷AI大戰造就「996」爆肝文化 頂尖人才每周瘋狂工作100小時

矽谷AI領域實驗室正上演高壓競賽，從Meta、Google到OpenAI等大廠到不太知名的AI新創公司，頂尖研究人員和高...

Fed傳已兩個月拿不到ADP就業數據 下周決策前「盲飛」困境加劇

由於美國政府持續關門，美國聯準會（Fed）官員已無法獲得經濟統計數據，最近更無法從第三方獨立數據供應商ADP獲得民間就業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。