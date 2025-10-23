加拿大矢言降低對美依賴 提高對非美市場出口額一倍

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
加拿大總理卡尼。路透
加拿大總理卡尼。路透

加拿大總理卡尼22日宣布，預定11月初公布的新年度預算案將承擔「大膽」風險以提振經濟成長，並且研擬降低對美國依賴的戰略，要在2035年之前，提高加拿大對美國以外市場的出口規模一倍，使貿易額淨增3000億加幣（2,140億美元）。

今年4月贏得大選的卡尼，在22日晚間罕見地在黃金時段發表電視演說，強調11月4日將發布的預算案會著重於撙節和重大投資，同時保護加拿大經濟免於他所稱的美國保護主義「危機」衝擊。

他說，「我們昔日基於與美國緊密聯繫而形成的許多優勢，如今已成為我們的弱點」。他承諾，未來十年將提高對非美市場的出口額一倍，使貿易額淨增3000億加幣。

加拿大目前約75%出口產品出口到美國，約25%的國內生產毛額（GDP）與對美貿易有關，但美國的關稅已衝擊加國鋼鐵、鋁材及汽車等產業，並導致原為區域整合所打造的產業，大幅流失就業。

卡尼在說明貿易目標的工作時，提到9月與印尼簽署的自由貿易協定，以及與阿聯在人工智慧（AI）領域、與歐盟在國防領域、與德國在關鍵礦產領域所達成的「基礎協議」，「我們正再度與印度和中國等全球巨擘重新接觸，同時深化與傳統盟友的夥伴關係」。他未來幾天將在東南亞國協（ASEAN）和亞太經合會議（APEC）峰會，與多國領袖會面。

卡尼政府正加速擴建東部的最大貨櫃港蒙特婁港，將斥資約16億加幣（11.5億美元）興建新的貨櫃處理碼頭。卡尼已把蒙特婁港、一座液化天然氣（LNG）設施、一座核電廠計畫、以及兩座銅礦，列為五大國家重要專案。

卡尼也說，新的預算案將會有多筆「世代投資」，幫助在未來五年觸發「前所未見」的投資。但加國財政已因減稅與紓困受關稅衝擊的產業等行動而緊俏。

他說，這項預算案將減少浪費的支出並提高效率，「我們要做出困難抉擇時，將思緒縝密、透明而公平」。他表示，新預算計畫也將公布調整後的氣候變遷策略，維持加國經濟的競爭力，同時朝淨零碳排邁進。

不過，卡尼政府在國會並未擁有過半數席次，若未能爭取到在野黨的支持，預算將面臨重大考驗。

美國 加拿大

