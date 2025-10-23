快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

新加坡總理警告：全球將進入十年的「混亂」後美國秩序過渡期

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
新加坡總理黃循財警告，全球將迎來一個「混亂」的後美國秩序轉型期，可能為期十年。路透
新加坡總理黃循財警告，全球將迎來一個「混亂」的後美國秩序轉型期，可能為期十年。路透

新加坡總理黃循財警告，全球將迎來一個「混亂」的後美國秩序過渡期，可能為期十年，他也呼籲立即採取行動，推動貿易自由化並保護全球共同利益。

黃循財接受英國金融時報（FT）專訪時表示，「這（段過渡期）無疑將混亂且難以預測，因為美國正在退出其全球保險人的角色，但沒有其他國家有能力或願意填補這個真空」，新加坡作為戰後全球化和多邊主義時代的主要受惠者，承擔不起「坐由事態發生、或指望事態會奇蹟般自行解決」的代價。

他表示，現在必須採取行動，「建立新的貿易連結並維持貿易自由化動能，我們無法單獨做到，但我們會與其他志同道合的國家一起努力」。

黃循財說，最近推動、創始成員國包括新加坡、阿聯及紐西蘭的「未來投資與貿易夥伴」（FITP），便是小國團結推動開放貿易的範例之一。他也說，未來可望把歐盟和東南亞國協（ASEAN）十國納入單一自由貿易協定之下，雖然歐洲與東南亞的多數協議都是各國個別洽談，但「我們視（這些）為重振貿易的新機會」。

他說，「我們正身處全球體系正開始愈來愈堵塞的新世界，但我們希望保持貿易動脈暢通，或許還能開創新的動脈」。

需要多邊新架構

他表示，由於川普政府的「美國優先」議程並非暫時現象，現在需要一個新的多邊架構，「這反映政治文化與社會本身更廣泛的變化…一種認為美國始終未受惠於美國建立的現有全球秩序、也不準備努力維持該秩序的感覺」。

在美國宣布關稅後，中國大陸不斷尋求鞏固東南亞影響力，但黃循財認為，中國大陸目前沒有能力或意願取代美國成為全球體系的主導力量，中國大陸「仍是一個有諸多國內挑戰的中等所得國家」，「因此，目前還沒有新的全球領導者出現，我們正處於這段非常不可預測而混亂的過渡期」。

黃循財說，他常訪問中國大陸，以更加掌握該國的演變，「中國崛起在世界許多地區引發不安，原因不只是它是規模巨大的新興大國，還有它是經濟模式和政治體系都不同的強權」。

他表示，新加坡將繼續與這兩大強權保持穩固關係，但也承認在美國晶片出口管制等議題很難保持中立。一些總部設在新加坡的企業，已被指控協助將美國管制的晶片非法轉運至中國大陸。

黃循財說：「針對美國的關切，我們已經做的是建立穩健的安排，讓美國政府在想要時，能夠…調查關注的新加坡企業。」「如果其他國家想在出口管制獲得相同待遇，我們也將把類似安排延伸到這些國家，因為當前的出口管制已不限於美國。」

可從新加坡經濟見微知著

黃循財形容新加坡經濟是「礦井裡的金絲雀」，目前正因關稅影響而出現企業暫緩投資和招聘的跡象，「正因為我們如此開放、如此接觸外部環境，我們是率先感受到外部環境開始轉弱的國家」，「我們今年上半年還沒感受到…但現在我們開始感受到一些放緩」。

他說，關稅的最初衝擊沒有預期般嚴重，因為企業已在關稅生效前提前下單，同時人工智慧（AI）等領域的技術突破也已支撐經濟。

雖然新加坡僅美國課徵相對較低的10%關稅，但多數東南亞鄰國卻被課徵19%，威脅東南亞錯綜複雜的供應鏈，而且針對中國大陸製造商品的轉口貿易關稅，預料也將傷害全球最大轉運樞紐之一的新加坡。同時，美國正準備對星國輸美的兩大產品類別藥品和半導體，課徵產業關稅。

去年接任總理的黃循財，下周將分別出席在馬來西亞舉行的東協峰會、及在南韓的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，美國總統川普預料將出席這兩場會議。

美國 新加坡 黃循財

延伸閱讀

經濟部與美國田納西州簽署合作協議

市場預期 Fed 將加快降息 有利美國投資等級債券

美國製汽車進口免關稅？經濟部長：確定會調降，但不希望實施零關稅

美國匯率報告將出爐…台灣若被認定匯率操縱國 楊金龍：會是很大的事件

相關新聞

加拿大矢言降低對美依賴 提高對非美市場出口額一倍

加拿大總理卡尼22日宣布，預定11月初公布的新年度預算案將承擔「大膽」風險以提振經濟成長，並且研擬降低對美國依賴的戰略，...

新加坡總理警告：全球將進入十年的「混亂」後美國秩序過渡期

新加坡總理黃循財警告，全球將迎來一個「混亂」的後美國秩序過渡期，可能為期十年，他也呼籲立即採取行動，推動貿易自由化並保護...

矽谷AI大戰造就「996」爆肝文化 頂尖人才每周瘋狂工作100小時

矽谷AI領域實驗室正上演高壓競賽，從Meta、Google到OpenAI等大廠到不太知名的AI新創公司，頂尖研究人員和高...

Fed傳已兩個月拿不到ADP就業數據 下周決策前「盲飛」困境加劇

由於美國政府持續關門，美國聯準會（Fed）官員已無法獲得經濟統計數據，最近更無法從第三方獨立數據供應商ADP獲得民間就業...

金價續跌之後會怎麼走？歷史經驗這麼說

國際黃金價格今（22）日在亞洲早盤持續走低，專家分析，近來的跌勢不只是反映之前凌厲漲勢的技術性回檔，也反映投資人認為即將...

緬甸清剿電詐園查獲「星鏈」接收器 SpaceX稱主動切斷2,500台設備

新華社報導，緬甸官方媒體20日稱，緬甸國防軍日前對該國邊境地區的電詐園區開展清剿行動，查獲30套美國太空探索技術公司「星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。