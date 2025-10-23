新加坡總理警告：全球將進入十年的「混亂」後美國秩序過渡期

新加坡總理黃循財警告，全球將迎來一個「混亂」的後美國秩序過渡期，可能為期十年，他也呼籲立即採取行動，推動貿易自由化並保護全球共同利益。

黃循財接受英國金融時報（FT）專訪時表示，「這（段過渡期）無疑將混亂且難以預測，因為美國正在退出其全球保險人的角色，但沒有其他國家有能力或願意填補這個真空」，新加坡作為戰後全球化和多邊主義時代的主要受惠者，承擔不起「坐由事態發生、或指望事態會奇蹟般自行解決」的代價。

他表示，現在必須採取行動，「建立新的貿易連結並維持貿易自由化動能，我們無法單獨做到，但我們會與其他志同道合的國家一起努力」。

黃循財說，最近推動、創始成員國包括新加坡、阿聯及紐西蘭的「未來投資與貿易夥伴」（FITP），便是小國團結推動開放貿易的範例之一。他也說，未來可望把歐盟和東南亞國協（ASEAN）十國納入單一自由貿易協定之下，雖然歐洲與東南亞的多數協議都是各國個別洽談，但「我們視（這些）為重振貿易的新機會」。

他說，「我們正身處全球體系正開始愈來愈堵塞的新世界，但我們希望保持貿易動脈暢通，或許還能開創新的動脈」。

需要多邊新架構

他表示，由於川普政府的「美國優先」議程並非暫時現象，現在需要一個新的多邊架構，「這反映政治文化與社會本身更廣泛的變化…一種認為美國始終未受惠於美國建立的現有全球秩序、也不準備努力維持該秩序的感覺」。

在美國宣布關稅後，中國大陸不斷尋求鞏固東南亞影響力，但黃循財認為，中國大陸目前沒有能力或意願取代美國成為全球體系的主導力量，中國大陸「仍是一個有諸多國內挑戰的中等所得國家」，「因此，目前還沒有新的全球領導者出現，我們正處於這段非常不可預測而混亂的過渡期」。

黃循財說，他常訪問中國大陸，以更加掌握該國的演變，「中國崛起在世界許多地區引發不安，原因不只是它是規模巨大的新興大國，還有它是經濟模式和政治體系都不同的強權」。

他表示，新加坡將繼續與這兩大強權保持穩固關係，但也承認在美國晶片出口管制等議題很難保持中立。一些總部設在新加坡的企業，已被指控協助將美國管制的晶片非法轉運至中國大陸。

黃循財說：「針對美國的關切，我們已經做的是建立穩健的安排，讓美國政府在想要時，能夠…調查關注的新加坡企業。」「如果其他國家想在出口管制獲得相同待遇，我們也將把類似安排延伸到這些國家，因為當前的出口管制已不限於美國。」

可從新加坡經濟見微知著

黃循財形容新加坡經濟是「礦井裡的金絲雀」，目前正因關稅影響而出現企業暫緩投資和招聘的跡象，「正因為我們如此開放、如此接觸外部環境，我們是率先感受到外部環境開始轉弱的國家」，「我們今年上半年還沒感受到…但現在我們開始感受到一些放緩」。

他說，關稅的最初衝擊沒有預期般嚴重，因為企業已在關稅生效前提前下單，同時人工智慧（AI）等領域的技術突破也已支撐經濟。

雖然新加坡僅美國課徵相對較低的10%關稅，但多數東南亞鄰國卻被課徵19%，威脅東南亞錯綜複雜的供應鏈，而且針對中國大陸製造商品的轉口貿易關稅，預料也將傷害全球最大轉運樞紐之一的新加坡。同時，美國正準備對星國輸美的兩大產品類別藥品和半導體，課徵產業關稅。

去年接任總理的黃循財，下周將分別出席在馬來西亞舉行的東協峰會、及在南韓的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，美國總統川普預料將出席這兩場會議。