快訊

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

矽谷AI大戰造就「996」爆肝文化 頂尖人才每周瘋狂工作100小時

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
矽谷AI領域實驗室正上演高壓競賽，頂尖研究人員和高層主管們把超長工時視為常態，經常每周工作高達80至100小時。路透
矽谷AI領域實驗室正上演高壓競賽，頂尖研究人員和高層主管們把超長工時視為常態，經常每周工作高達80至100小時。路透

矽谷AI領域實驗室正上演高壓競賽，從Meta、Google到OpenAI等大廠到不太知名的AI新創公司，頂尖研究人員和高層主管們把超長工時視為常態，經常每周工作高達80至100小時，擁抱「996」工作文化，只為在追逐AI的賽道上保持領先。

在AI新創公司Browser Use，24歲的創辦人兼執行長穆勒每周工作七天，有時從早上7點開始一直工作到凌晨12點或1點才就寢。他和五人團隊共同住在舊金山一處被稱為「駭客之家」的共居空間。這種生活模式讓團隊能在半夜仍聚集在白板前，為AI代理人激盪新想法。

穆勒和團隊實行「996」工作制。這一詞彙從中國流行起來，形容人們從早上9點工作到晚上9點，一周工作六天。穆勒說，公司並不會追蹤每個人工作時間，但會希望聘用到「沉迷於工作」的人，「這就像玩電玩遊戲一樣，我們可以整天做這件事」。

對於每周長達80-100小時的工時狀況，多名頂尖研究人員把當前的AI競爭比擬為「戰爭」。Anthropic研究科學家巴特森說：「我們基本上是在試圖用兩年的時間，加速跑完20年的科學進展。」他說，AI系統「每隔幾個月」就會發生一次大幅度的進展。

微軟、Anthropic、Google、Meta、蘋果與OpenAI等公司的高階主管與研究人員都表示，他們把自己的工作視為歷史性時刻的關鍵，一方面要與同業競賽，一方面找尋新方法把AI推廣給大眾。其中一些菁英身價已數百萬美元，但好幾個人表示，根本無暇享受財富。

Google DeepMind特聘研究員塞瓦克說：「每個人總是在工作，強度極高，而且似乎找不到任何自然停下來的時間點。」

當Meta執行長祖克柏以數百萬美元的薪酬方案頻頻挖角頂尖AI人才後，這場人才爭奪戰進入白熱化，也凸顯這一小群研究人員與高層主管，已成為世界上最寶貴資源之一。現在，企業和這些員工都在試圖從個體身上，日復一日榨取出最多的工作產出。

據知情人士透露，有些新創公司甚至將每周工時超過80小時的期望寫入僱傭合約中。紐約一家AI公司Rilla在一份工程師職缺中描述，如果應徵者對每周在辦公室工作約70小時不會感到興奮，那就不應加入該公司。

但更多企業不需這麼做，因為頂尖AI人才本身就被與競爭對手之間的激烈競爭，以及對新模型可能性的好奇心所驅動。

這種高壓步調主要集中在各家公司中相對小群的員工身上，他們大多負責優化核心AI模型，或將新興功能嵌入到新產品。儘管許多人表示這讓他們疲憊不堪、壓縮到與家人朋友相處時間，卻強調長時間工作是他們的自願選擇。

塞瓦克說：「你有很多好點子，而且你知道這是一場與時間的競賽。你不想讓這些想法被擱置，所以當你有空時，你就會繼續投入工作，追求其他新點子。」

主管 工時

延伸閱讀

Google 宣布量子運算大進步：量子電腦將更快接近實際應用時間

OpenAI 推瀏覽器 踢館 Chrome

H-1B收10萬元申請費 美國共和黨議員罕見反對

當然是泡沫？AI新創估值狂飆 創投集中押寶這10家公司

相關新聞

加拿大矢言降低對美依賴 提高對非美市場出口額一倍

加拿大總理卡尼22日宣布，預定11月初公布的新年度預算案將承擔「大膽」風險以提振經濟成長，並且研擬降低對美國依賴的戰略，...

新加坡總理警告：全球將進入十年的「混亂」後美國秩序過渡期

新加坡總理黃循財警告，全球將迎來一個「混亂」的後美國秩序過渡期，可能為期十年，他也呼籲立即採取行動，推動貿易自由化並保護...

矽谷AI大戰造就「996」爆肝文化 頂尖人才每周瘋狂工作100小時

矽谷AI領域實驗室正上演高壓競賽，從Meta、Google到OpenAI等大廠到不太知名的AI新創公司，頂尖研究人員和高...

Fed傳已兩個月拿不到ADP就業數據 下周決策前「盲飛」困境加劇

由於美國政府持續關門，美國聯準會（Fed）官員已無法獲得經濟統計數據，最近更無法從第三方獨立數據供應商ADP獲得民間就業...

金價續跌之後會怎麼走？歷史經驗這麼說

國際黃金價格今（22）日在亞洲早盤持續走低，專家分析，近來的跌勢不只是反映之前凌厲漲勢的技術性回檔，也反映投資人認為即將...

緬甸清剿電詐園查獲「星鏈」接收器 SpaceX稱主動切斷2,500台設備

新華社報導，緬甸官方媒體20日稱，緬甸國防軍日前對該國邊境地區的電詐園區開展清剿行動，查獲30套美國太空探索技術公司「星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。