Fed傳已兩個月拿不到ADP就業數據 下周決策前「盲飛」困境加劇

由於美國政府持續關門，美國聯準會（Fed）官員已無法獲得經濟統計數據，最近更無法從第三方獨立數據供應商ADP獲得民間就業數據，加劇了Fed在下周決策會議前「掩目飛行」的困境。

ADP的民間就業報告都是在美國非農就業人口發布的前一天公布，向來有「小非農」之稱，該數據涵蓋全美20%的民間部門勞動力。ADP提供給Fed的指標，與每月發布的民間就業調查不同，該公司至少2018年來便會在數據公布的約一周後，提供包含數百萬名員工的匿名就業和收入資訊的數據集給Fed，成為Fed評估勞動市場情勢的即時指標。

不過，彭博資訊和華爾街日報報導，在Fed理事沃勒在8月28日的演講引述ADP的統計數據後，ADP便停止向Fed提供數據，意味著Fed已沒拿到8、9月的ADP就業數據。

沃勒當時在一個註腳引用ADP的數據，佐證他對就業市場日漸放緩的憂慮，他指稱初步估計顯示，整個夏季的招聘持續惡化，涵蓋的時期甚至超越最新政府數據所包含的時期。在沃勒發表演講的一周後公布的ADP報告，也反映沃勒指稱的放緩。

目前還不知道觸發ADP停止供應數據的原因為何。知情人士透露，Fed主席鮑爾曾試圖說服ADP恢復數據共享，但迄今都未成功。

在政府關門導致統計機構10月1日起讓員工無薪休假、並暫停發布多數數據之後，Fed失去這些數據可能加劇判斷勞動市場情勢的難處。Fed預料將在28-29日決策會議降息1碼，但面臨的政策展望將更棘手。

ADP表示，該公司作為公共服務供應商，歷來都會免費提供匯總的管理數據、而非客戶數據給Fed，「我們正積極與Fed合作，以確保我們能強化流程，以符合我們嚴格標準的方式，共享這些有意義的資訊」。Fed發言人拒絕置評。

Fed與ADP的數據共享關係多年來一直都公開，Fed最近在2023年的會議記錄還包括Fed在分析ADP數據後的概括描述。鮑爾2019年在一場演講首次公開Fed與ADP的合作關係，表示ADP「提供能夠補足官方統計的薪酬數據獨立判讀」。

他當時說，Fed幕僚經濟學家開發出一種方法，利用基本數據預測美國勞工統計局（BLS）每月的就業成長報告，包括修正後的數據。Fed經濟學家也曾發表論文，利用ADP數據評估就業市場的高頻發展，包括在2020年新冠疫情初期的即時失業規模。