金價續跌之後會怎麼走？歷史經驗這麼說

國際黃金價格今（22）日在亞洲早盤持續走低，專家分析，近來的跌勢不只是反映之前凌厲漲勢的技術性回檔，也反映投資人認為即將登場的「川習會」有助緩和部分地緣政治緊張。

那麼，接下來金價走勢會是如何？歷史經驗顯示，大跌後有較高可能出現溫和反彈，賣壓不會持續太久。

一項針對紐約交易最熱絡黃金期貨行情的分析發現，2006年5月24日以來，黃金期貨在單日大跌5%以上的之後一個月，平均約上漲1.82%。紐約黃金期貨金價21日重挫5.7%，是12年來最大單日跌幅。

在這段期間內反彈幅度最大的歷史紀錄，包括金價在2006年6月13日慘跌7.3%，之後一個月上漲了15.46%，最糟糕的表現則是在2006年5月24日跌5.4%後，之後一個月繼續累計下挫7.76%。

Money金屬交易公司執行長葛里森說，原本就不該預期金價、銀價會一路直線向上，本周的修正是「健全而有助益」，「牛市在擔憂中爬升」。

Vantage Global Prime分析師Hebe Chen也說，金價在歷經一段拉得太長的漲勢後，就像一條被拉得太緊的彈性帶，因而強力縮，「這較偏向價格守住4,000美元關卡的技術修正，而非基本面改變。因為避險需求和『貶值交易』仍然健在」。「貶值交易」是今年金價攀高的一大熱門交易策略，它的論點是預期美元將貶值，因而買進黃金做為避險資產。

鋒裕匯理（Amundi）投資研究所部門主管狄梵德認為，目前仍有看漲金價的「充分理由」，最近漲勢的關鍵差異是散戶參與度升高，而且美國關稅對經濟的衝擊意外有限，是今年稍早美元疲軟、並創造出流動性的部分因素，看好金價三年後有望衝上每英兩5,000美元。

不過近日金價反轉向下，美元相對持穩，促使一些人質疑「貶值交易」的立論基礎。Bannonckburn資本市場公司首席市場策略師桑德勒就說，美元迄今並沒有變便宜，尤其是兌歐元和日圓而言，還是太過高估。

渣打銀行駐紐約匯率研究主管英格蘭德也認為，市場小看了美元反彈的機會。他認為，美國聯準會（Fed）降息空間其實不大，再加上美國若真的提升生產力，都將推升美元。想大賣美元的人，可能需要相當謹慎。