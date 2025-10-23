緬甸清剿電詐園查獲「星鏈」接收器 SpaceX稱主動切斷2,500台設備

新華社報導，緬甸官方媒體20日稱，緬甸國防軍日前對該國邊境地區的電詐園區開展清剿行動，查獲30套美國太空探索技術公司「星鏈」（Starlink）接收器及配件。同時，美國太空探索技術公司（SpaceX）副總裁德雷爾（Lauren Dreyer）21日在社交媒體上說，該公司已在緬甸電詐園區周邊識別出超過2500台「星鏈」設備，並使其不能運轉。

德雷爾在文中表示，在緬甸「疑似詐騙中心周邊」，該公司「主動識別」，並使超過2,500台「星鏈」設備不能運轉。

近期緬甸國防軍持續全力在邊境地區開展電詐集團清剿行動。據緬甸官媒《緬甸環球新光報》20日報導，稱，9月初至今，緬甸國防軍在緬泰邊境的緬甸一側，持續開展清剿行動。此次行動中，緬甸國防軍在克倫邦的KK園區查獲30套「星鏈」接收器及配件，搜查百餘棟建築，發現2,198名涉詐、涉賭人員。

據陸媒「每日經濟新聞」，年初，中國大陸、緬甸、泰國聯合對緬甸妙瓦底電詐園區實施打擊措施。在泰國切斷通往邊境地區的網路和電力連接後，「星鏈」衛星天線不久便出現在這些詐騙中心的屋頂。妙瓦底一帶至少有8個電詐園區配備「星鏈」，僅在KK園區的1棟建築屋頂上，就有80根「星鏈」衛星天線。

其中，外界透過衛星圖像、無人機發現，詐騙團夥使用星鏈衛星網路服務，並在泰緬邊境的妙瓦底市發現了有嚴密安保看守的新建築。

今年9月，美國政府針對19個緬甸、柬埔寨的電信詐騙行業參與實體和個人進行制裁，並披露去年美國民眾因遭受東南亞電詐而蒙受損失逾百億美元，同比增長高達66%。

美東時間14日，美國國會聯合經濟委員會表示，已經開始調查SpaceX公司的「星鏈」是否向緬甸詐騙園區提供網路服務。