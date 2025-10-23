SK海力士CEO郭魯正 看旺明年半導體景氣

SK海力士執行長郭魯正於第3季財報公布前，對明年半導體市場前景表示樂觀。該公司將於下周正式發布財報。

郭魯正周二在首爾舉行的半導體日活動中獲頒金塔產業勳章時說：「明年市場不太可能放緩，我們將致力維持今年取得的優勢。」

他被問及HBM4晶片量產與交貨時程，表明會在財報會議時詳加說明：「SK海力士HBM4已完全滿足客戶對性能、速度與規格的所有要求，並建立完備的量產體系。」他還補充說，技術發展藍圖進展順利。

談到SK海力士的市值攀升時，郭魯正指出，該公司更關注實質成果而非股價表現。SK海力士市值今年初突破200兆韓元（約1,396億美元），截至本周三已達約350兆韓元，正向400兆韓元邁進。

郭魯正強調：「隨著記憶體在AI產業的重要性持續提升，我們必須超越單純供應商角色，透過與客戶的深化合作成為真正夥伴。只要不斷滿足客戶需求，企業價值自然隨之增長。」