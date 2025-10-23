快訊

SK海力士CEO郭魯正 看旺明年半導體景氣

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SK海力士執行長郭魯正。路透
SK海力士執行長郭魯正於第3季財報公布前，對明年半導體市場前景表示樂觀。該公司將於下周正式發布財報。

郭魯正周二在首爾舉行的半導體日活動中獲頒金塔產業勳章時說：「明年市場不太可能放緩，我們將致力維持今年取得的優勢。」

他被問及HBM4晶片量產與交貨時程，表明會在財報會議時詳加說明：「SK海力士HBM4已完全滿足客戶對性能、速度與規格的所有要求，並建立完備的量產體系。」他還補充說，技術發展藍圖進展順利。

談到SK海力士的市值攀升時，郭魯正指出，該公司更關注實質成果而非股價表現。SK海力士市值今年初突破200兆韓元（約1,396億美元），截至本周三已達約350兆韓元，正向400兆韓元邁進。

郭魯正強調：「隨著記憶體在AI產業的重要性持續提升，我們必須超越單純供應商角色，透過與客戶的深化合作成為真正夥伴。只要不斷滿足客戶需求，企業價值自然隨之增長。」

客戶 半導體 首爾

相關新聞

台積電沒獨吃！馬斯克親曝特斯拉AI5晶片仍有三星參與

電動車大廠特斯拉（Tesla）周三公布財報，執行長馬斯克在投資者會議中被問到公司與三星達成為其內部生產未來幾代AI晶片協議的問題時澄清，三星和台積電都將參與特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI5」的設計。

金價續跌之後會怎麼走？歷史經驗這麼說

國際黃金價格今（22）日在亞洲早盤持續走低，專家分析，近來的跌勢不只是反映之前凌厲漲勢的技術性回檔，也反映投資人認為即將...

緬甸清剿電詐園查獲「星鏈」接收器 SpaceX稱主動切斷2,500台設備

新華社報導，緬甸官方媒體20日稱，緬甸國防軍日前對該國邊境地區的電詐園區開展清剿行動，查獲30套美國太空探索技術公司「星...

揀貨、分類、整貨樣樣行 亞馬遜新倉儲機器人「藍鳥」登場

亞馬遜（Amazon）周三發表三套正在測試或即將導入的新技術，將應用於倉儲和物流車隊：可在倉儲同時執行多項任務的新型機器...

Meta宣布裁減AI部門裁員600人 新上任AI長汪濤砍向舊員工

Meta公司發言人周三證實，旗下人工智慧（AI）部門將裁減約600名員工，目的是精簡層級，提高運作效率。

