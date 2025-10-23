揀貨、分類、整貨樣樣行 亞馬遜新倉儲機器人「藍鳥」登場

亞馬遜（Amazon）周三發表三套正在測試或即將導入的新技術，將應用於倉儲和物流車隊：可在倉儲同時執行多項任務的新型機器人系統「藍鳥（Blue Jay）」、協助管理人員調度人力並避免作業壅塞的人工智慧（AI）系統「Eluna」，以及供外送司機使用的擴增實境（AR）眼鏡。。

Blue Jay 由一組懸掛在類似輸送帶上的機械手臂所組成，手臂末端配有吸盤裝置，可抓取不同形狀和尺寸的物品。

亞馬遜在公司網誌中表示，Blue Jay將「原本三個分開運作的機器作業整合為單一精簡作業區」，能在同一處完成揀貨、分類和整併等流程。

亞馬遜指出，這套機器人系統的目標是協助員工減輕吃重的工作，同時「在更小的空間中提升作業效率」。

亞馬遜目前已在南卡羅來納州的一處倉庫測試Blue Jay，目前能處理「倉儲大約75%」的揀貨、包裝、入庫和整併作業。

Blue Jay可以在狹小的空間運作。如此一來，亞馬遜便可以寸土寸金的都會區建立占地較小的倉儲。

亞馬遜的倉儲自動化發展，始於2012年以7.75億美元收購Kiva Systems。近年來，亞馬遜陸續推出能執行不同任務的機器人，從貨架取物到包裹分類一應俱全。今年5月，亞馬遜還推出具備觸覺感應的機器人系統「Vulcan」。

亞馬遜也在波士頓郊外的一處倉庫測試名為「Digit」的人形機器人，可在倉儲內搬運並移動物品。

亞馬遜表示，AI系統「Eluna」預定在田納西州一處倉儲測試，管理人員可向系統提問，例如：「我們應該如何調整人力，才能避免作業壅塞？」

亞馬遜也展示一款搭載AI功能的AR眼鏡，可正確辨識包裹、提供逐步導航指引，甚至能偵測送貨地點是否有狗出沒。這些功能目前多由司機持有的手機執行。

分析師預料，隨著亞馬遜在物流過程導入更多自動化技術，將可透過提升效率與減少人力需求，每年節省數十億美元成本。據摩根士丹利估計，到明年底，亞馬遜將有近40座配送中心配備機器人，預料可為該公司節省多達40億美元。

據紐約時報周二報導，亞馬遜的自動化團隊預測，到2027年，在美國可少招募約16萬名員工，換算下來，該公司在每件包裝和配送的貨品上可節省約0.3美元成本。