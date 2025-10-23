快訊

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

曾罹子宮頸癌…蔡璧名病逝 專家揭最大迷思：1症狀極像泌尿道感染

聽新聞
0:00 / 0:00

揀貨、分類、整貨樣樣行 亞馬遜新倉儲機器人「藍鳥」登場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞馬遜在公司網誌中表示，Blue Jay將「原本三個分開運作的機器作業整合為單一精簡作業區」。美聯社
亞馬遜在公司網誌中表示，Blue Jay將「原本三個分開運作的機器作業整合為單一精簡作業區」。美聯社

亞馬遜（Amazon）周三發表三套正在測試或即將導入的新技術，將應用於倉儲和物流車隊：可在倉儲同時執行多項任務的新型機器人系統「藍鳥（Blue Jay）」、協助管理人員調度人力並避免作業壅塞的人工智慧（AI）系統「Eluna」，以及供外送司機使用的擴增實境（AR）眼鏡。。

Blue Jay 由一組懸掛在類似輸送帶上的機械手臂所組成，手臂末端配有吸盤裝置，可抓取不同形狀和尺寸的物品。

亞馬遜在公司網誌中表示，Blue Jay將「原本三個分開運作的機器作業整合為單一精簡作業區」，能在同一處完成揀貨、分類和整併等流程。

亞馬遜指出，這套機器人系統的目標是協助員工減輕吃重的工作，同時「在更小的空間中提升作業效率」。

亞馬遜目前已在南卡羅來納州的一處倉庫測試Blue Jay，目前能處理「倉儲大約75%」的揀貨、包裝、入庫和整併作業。

Blue Jay可以在狹小的空間運作。如此一來，亞馬遜便可以寸土寸金的都會區建立占地較小的倉儲。

亞馬遜的倉儲自動化發展，始於2012年以7.75億美元收購Kiva Systems。近年來，亞馬遜陸續推出能執行不同任務的機器人，從貨架取物到包裹分類一應俱全。今年5月，亞馬遜還推出具備觸覺感應的機器人系統「Vulcan」。

亞馬遜也在波士頓郊外的一處倉庫測試名為「Digit」的人形機器人，可在倉儲內搬運並移動物品。

亞馬遜表示，AI系統「Eluna」預定在田納西州一處倉儲測試，管理人員可向系統提問，例如：「我們應該如何調整人力，才能避免作業壅塞？」

亞馬遜也展示一款搭載AI功能的AR眼鏡，可正確辨識包裹、提供逐步導航指引，甚至能偵測送貨地點是否有狗出沒。這些功能目前多由司機持有的手機執行。

分析師預料，隨著亞馬遜在物流過程導入更多自動化技術，將可透過提升效率與減少人力需求，每年節省數十億美元成本。據摩根士丹利估計，到明年底，亞馬遜將有近40座配送中心配備機器人，預料可為該公司節省多達40億美元。

據紐約時報周二報導，亞馬遜的自動化團隊預測，到2027年，在美國可少招募約16萬名員工，換算下來，該公司在每件包裝和配送的貨品上可節省約0.3美元成本。

人力 物流 亞馬遜 機器人

延伸閱讀

MLB／藍鳥重返世界大賽門票半小時秒殺！G7二手票最便宜要近5萬

MLB／道奇、藍鳥世界大賽作壁上觀 他確定躺贏冠軍戒指

MLB／藍鳥大物從1A三級跳進世界大賽！道奇弗里曼戒慎恐懼

MLB／大谷翔平搭上前往多倫多飛機 藍鳥回憶當年夢醒時分

相關新聞

台積電沒獨吃！馬斯克親曝特斯拉AI5晶片仍有三星參與

電動車大廠特斯拉（Tesla）周三公布財報，執行長馬斯克在投資者會議中被問到公司與三星達成為其內部生產未來幾代AI晶片協議的問題時澄清，三星和台積電都將參與特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）晶片「AI5」的設計。

金價續跌之後會怎麼走？歷史經驗這麼說

國際黃金價格今（22）日在亞洲早盤持續走低，專家分析，近來的跌勢不只是反映之前凌厲漲勢的技術性回檔，也反映投資人認為即將...

緬甸清剿電詐園查獲「星鏈」接收器 SpaceX稱主動切斷2,500台設備

新華社報導，緬甸官方媒體20日稱，緬甸國防軍日前對該國邊境地區的電詐園區開展清剿行動，查獲30套美國太空探索技術公司「星...

SK海力士CEO郭魯正 看旺明年半導體景氣

SK海力士執行長郭魯正於第3季財報公布前，對明年半導體市場前景表示樂觀。該公司將於下周正式發布財報。

揀貨、分類、整貨樣樣行 亞馬遜新倉儲機器人「藍鳥」登場

亞馬遜（Amazon）周三發表三套正在測試或即將導入的新技術，將應用於倉儲和物流車隊：可在倉儲同時執行多項任務的新型機器...

Meta宣布裁減AI部門裁員600人 新上任AI長汪濤砍向舊員工

Meta公司發言人周三證實，旗下人工智慧（AI）部門將裁減約600名員工，目的是精簡層級，提高運作效率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。