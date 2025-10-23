Meta宣布裁減AI部門裁員600人 新上任AI長汪濤砍向舊員工

Meta公司發言人周三證實，旗下人工智慧（AI）部門將裁減約600名員工，目的是精簡層級，提高運作效率。

今年6月才加入Meta的AI長汪滔發出通知，這波裁員涵蓋AI基礎設施部、基礎AI研究部（FAIR）以及其他和產品相關的職位。

不過，CNBC引述知情人士報導，這波裁員不包括由汪滔直接督導、今夏新招募多位頂尖AI人才的TBD Labs部門，可見執行長祖克柏倚重的是高薪聘來的新進團隊，而非既有員工。

知情人士透露，Meta 的AI部門被認為人事浮濫，像FAIR和其他以產品為導向的團隊經常為爭取運算資源而競爭。

他們說，當新招募團隊加入並成立「超級智慧實驗室」（Superintelligence Labs）後，承接了Meta編制龐大的AI部門。這波裁員則是Meta持續精簡AI部門、並進一步鞏固汪滔主導Meta在AI策略的分量。

Meta周三通知部分員工，他們的離職日為11月21日，在此之前將進入「免職通知期」。據CNBC取得的訊息，Meta通知寫道：「在此期間，你的內部系統存取權會被移除，無需再為Meta做任何工作。你可以利用這段時間尋找公司內部的其他職位。」

知情人士表示，經過這波裁員後，Meta超級智慧實驗室員工人數如今降至3,000人以下。

Meta表示，將提供16周資遣費，並按服務年資每滿一年加發兩周，但會扣掉通知後到離職的期間。