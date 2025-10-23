美對俄國兩大油企祭制裁　國際油價應聲飆漲近3%

美國總統川普對俄羅斯兩大石油企業祭出制裁措施後，國際油價今天在亞洲交易時段應聲飆漲近3%。

法新社報導，紐約商品交易所西德州中級原油價格上漲2.89%，來到每桶60.19美元；倫敦北海布蘭特原油價格則上漲2.86%，來到每桶64.38美元。

川普今天在華府宣布這項制裁措施，同時抱怨他為結束俄烏戰爭而與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行的會談「毫無進展」。

川普原定數週內要在匈牙利與普丁會面，但昨天已取消這次峰會，稱他不想進行一場「徒勞的會議」。

他表示，計劃下週與中國國家主席習近平在韓國會面時，談及中國購買俄羅斯石油一事。