馬斯克自嘲「發瘋時也能被開除」籲請股東力挺1兆美元天價薪酬案

全球首富馬斯克在特斯拉周三的財報會議近尾聲時，籲請投資人批准他的1兆美元薪酬方案，並猛烈抨擊反對這項方案的股東顧問公司。

在這場75分鐘的財報會議快結尾時，馬斯克打斷財務長的發言並表示：「我只是認為，我需要擁有足夠的投票控制權，才能擁有強大的影響力」，「但也不能多到，讓我在發瘋時不能被開除」。

彭博資訊形容說，這就是典型的馬斯克風格，為一場原本平淡的財報會議畫下勁爆的句點。稍早他談到了特斯拉的AI計畫、「Optimus」人形機器人以及自駕計程車服務。股東預定在11月6日於奧斯汀舉行的特斯拉年度股東大會上對該薪酬方案進行投票。

他補充說：「我只是不想在這裡辛苦打造一支機器人大軍，結果因為ISS和Glass Lewis那些不明就裡的愚蠢建議就被趕出公司。」馬斯克指的是兩家代理投票顧問公司，他認為這些機構的建議並不符合股東的真正利益。

特斯拉財務長塔尼亞在會議結束前的最後發言表示，董事會薪酬委員會在設計這份方案時，確保馬斯克只有在股東獲得可觀回報的情況下才能受益。他多次呼籲股東投下贊成票。