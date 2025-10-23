台積電ADR跌1.9％ 較台北交易溢價逾21％

台積電ADR周三（22日）下跌1.9%，收在288.88美元，較台北交易溢價21.7%。

美國股市周三全面下跌，投資人擔心貿易戰再度升溫。川普政府表示考慮對中國大陸含有或使用美國軟體的產品（包括醫療設備、噴射發動機和筆記型電腦）實施新的管制，以報復陸方最近對稀土出口的限制。

道瓊工業指數下跌334.33點，跌幅0.7%，報465,90.41點；標普500指數跌35.95點，跌幅0.5%，報6,699.40點；那斯達克綜合指數尾盤收復部分失地，但終場仍下跌213.27點，跌幅0.9%，報22,740.40點。

費城半導體指數大跌2.4%，盤中一度重挫4.3%。德州儀器大跌5.6%，因營收和獲利展望低於預期。超微（AMD）跌3.3%。

台灣加權股價指數周三下跌103.50點，收在27,648.91點。台積電（2330）跌1.4%收在1,460.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 191.51 -1.74 193.00 -0.77

中華電 CHT 133.50 +0.21 133.50 0.00

台積電 TSM 1,776.03 -1.91 1,460.00 21.65

聯電 UMC 45.37 -0.94 45.50 -0.28

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價